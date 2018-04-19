İYİ Parti'nin erken seçim için B planı hazır

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİ Parti ile ilgili kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği belirtilirken, Meral Akşener’in partisi seçime sokulmasa bile 100.000 imza ile aday gösterileceği, partililerin de Demokrat Parti ya da hayır bloğunda yer alan diğer partilerin listesinden parlamentoya girmek için hızlı bir görüşme trafiği yürüteceği belirtiliyor.
Bu kurultaya göre, 'seçime katılabileceklerini, aksi bir kararın ise hukuka aykırı olacağını' halka anlatacak.
Akşener’in avukatı ve İYİ Parti MYK üyesi Feridun Bahşi, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 6 aylık süre 22 Haziran’da dolmaktadır. Partimiz 23 Haziran 2018 tarihi dahil sonraki herhangi bir tarihte yapılacak olan seçimlere katılma yeterliliğine sahiptir” dedi.
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