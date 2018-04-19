İYİ Parti'nin erken seçim için B planı hazır

Erken seçim kararı ile seçime giremeyeceği değerlendirilen İYİ Parti'nin B planı hazır. Partinin Meclis'e Demokrat Parti ile girebileceği ifade edilirken, 'seçimlere katılamaması nedeniyle yaşanacak mağduriyetin de halk nezdinde İYİ Parti’nin lehine dönüşeceği' belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği işaret ile Türkiye, 24 Haziran 2018'de erken seçime gidiyor. İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği ise erken seçim gündeminde en sıcak konu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİ Parti ile ilgili kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği belirtilirken, Meral Akşener’in partisi seçime sokulmasa bile 100.000 imza ile aday gösterileceği, partililerin de Demokrat Parti ya da hayır bloğunda yer alan diğer partilerin listesinden parlamentoya girmek için hızlı bir görüşme trafiği yürüteceği belirtiliyor.

© AA / Elif Öztürk Akşener: Cumhurbaşkanı adayıyım, herkes ayağını denk alsın

İYİ Parti’nin 'seçimlere katılamaması nedeniyle yaşanacak mağduriyetin de halk nezdinde İYİ Parti’nin lehine dönüşeceği' ifade ediliyor. İYİ Parti, bu süreçte öncelikle 10 Aralık 2017’de, kurucular kurulu ile birlikte yaptıkları kurultayı örnek olarak gösterecek.

Bu kurultaya göre, 'seçime katılabileceklerini, aksi bir kararın ise hukuka aykırı olacağını' halka anlatacak.

Akşener’in avukatı ve İYİ Parti MYK üyesi Feridun Bahşi, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 6 aylık süre 22 Haziran’da dolmaktadır. Partimiz 23 Haziran 2018 tarihi dahil sonraki herhangi bir tarihte yapılacak olan seçimlere katılma yeterliliğine sahiptir” dedi.