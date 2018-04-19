Özkök'den erken seçim yazısı: Bıkmadınız mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin son 3 senenin yaz aylarında olağanüstü haller yaşadığını söylerken 24 Haziran 2018'de erken seçim yapılmasını "Biz yorulduk, siz bıkmadınız mı... Biraz soluk alalım yahu..." diyerek yorumladı.

Özkök'ün "Bu yazımız da mı seçimle yazık olup gidecek yani" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

2015 yazı, 7 Haziran seçimleri, sonra onun artçı depremleri, sonra ikinci seçim derken…

Kaçtı gitti…

2016 yazımızın içine FETÖ’cüler etti…

Tam da güzel bir yazın tam ortasında öyle bir şey yaptılar ki…

Hem ülkemize ihanet ettiler…

Hem yazımızın içine ettiler…

Geçen ilkbahar ve yaz desen…

Baharı referandumla, yazı artçısıyla vesaire o da gitti.

Üst üste üç yaz yani…

Yaşamadık, hissetmedik, görmedik…

Arkadaşlar burası Akdeniz ülkesi.

Yazları yaşar bu ülke.

Yaz geceleri mahallerin önüne kilimler atılır, hasırlar serilir…

Biz yorulduk, siz bıkmadınız mı…

Biraz soluk alalım yahu…

Güzel bir yaz geçirelim…

Bu yaz hiç olmazsa, hançeremiz gerilmesin, yumruklarımız sıkılmasın, kaslarımız kasılmasın, sakin bir yaz geçirelim…

Denize girelim, güneşlenelim, geceleri keyifle çekirdek çitleyelim…