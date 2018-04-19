Erken seçim önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önerge, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu'nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

© AA / Ramazan Kaya AK Parti: Kanun teklifini bu akşam TBMM'ye sunacağız

AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu'nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Alınan bilgiye göre, TBMM Grup Başkanlığından milletvekillerine yapılan duyuruda, önergenin 20 Nisan günü Anayasa Komisyonu'nda görüşüleceği belirtildi.

Seçim önergesinin cumartesi ve pazar günü ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceği kaydedildi.