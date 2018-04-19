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    Oy pusulaları seçim kurullarına teslim edildi.

    Erken seçim için iş dünyası ne dedi?

    © AA / Recep Çelik
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilmesine yönelik talebi sonrası iş dünyasında farklı görüşler ortaya çıktı. MHP liderinin bu açıklaması sonrası 'Karar bir an önce verilmeli' diyen iş dünyası, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasını genel olarak olumlu karşıladı.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA /
    TÜSİAD Başkanı Bilecik: İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz
    Bahçeli'nin erken seçim işareti sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bu adımı olumlu bulmadığını açıkladı. 

    Dünya gazetesinin aktardığına göre erken seçim kararının netleşmesi sonrası iş dünyasından gelen tepkiler şöyle oldu: 

    İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye’nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalaması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik. Bu bağlamda erken seçimi olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır.

    MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Erken seçim kararını iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA / Arşiv
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    İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar. İş dünyası yatırım kararlarını öne alır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1.5 yıl erken başlar. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hakettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç var.

    Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem: Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla kurun üzerindeki spekülatif köpüğün kalkması doğrultusunda gelişme hemen oldu; daha da normalleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Üretim ve piyasayı regüle edecek reformlar hızla başlayacak.

    BTSO Başkanı İbrahim Burkay: 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi, Türkiye’nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası olacak. Türkiye, yeni hükümet sistemiyle 2023, 2053 ve 2071 için belirlediği hedefl ere çok daha hızlı ulaşacaktır.

    İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye’nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da üretmeye, ihracata, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Uzmanlar, Erdoğan'ın neden erken seçim yapmak istediğini yorumladı
    ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Türkiye’nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye’nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu karar ile bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak.

    KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Türkiye’nin önüne bakmasında fayda var. Ben inanıyorum ki ülkemizin geleceğine yönelik atılacak adımlar yeni sistemle birlikte daha güçlü olacak.

    GSO Başkanı Adnan Ünverdi: Keşke yerel seçimlerde erkene alınsa ve o da gündemimizden çıksa daha iyi olur. Seçimler biterse gerek iş dünyası gerekse toplumun her kesimi artık önüne bakacaktır.

    GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: Her ne olursa olsun kazanan ülkemiz olsun. Ülkemizin hakkına ne hayırlısı ise onun olmasını diliyorum.

    Ankara özel polis kuvvetleri 19 Temmuz 2016
    © AP Photo / Hussein Malla
    Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay
    ATSO Başkanı Davut Çetin: İş dünyası olarak bizim tercihimiz her zaman Türkiye’nin önceliğinin, gündeminin seçim değil, yapısal reformlar olması yönündedir. Bu aşamada en büyük dileğimiz seçim sürecinin toplumsal birliğimize zarar vermeden geride bırakılması, akabinde de ihtiyaç duyduğumuz yapısal reform takvimini biran önce uygulamaya koyacak bir yönetim yapısının sandıktan çıkmasıdır.

    Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü: Milletimizin daha güçlü, ekonomisi daha sağlam bir Türkiye kararının hayata geçebilmesi için önümüzdeki seçimler bir fırsat olabilir. Ancak Türkiye seçime giden bu süreçte popülist yaklaşımlardan uzak durarak, seçim ekonomisi uygulamamalıdır.

    ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen: Piyasaların verdiği ilk çok olumlu tepkiler de doğruluyor ki alınan karar çok olumlu ve isabetlidir.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Erken seçim, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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