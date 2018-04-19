İYİ Partili Özdağ: YSK bizi engellerde Saadet ve DP ile seçime gireriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partisinin erken seçime girmesini engellemesi durumunda ne yapacaklarını anlattı: “DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

© AA / Mehmet Ali Özcan İYİ Parti'nin erken seçim için B planı hazır

Odatv'den Halit Kakınç'a konuşan Özdağ, partisinin YSK engeline takılması durumundaki stratejilerini anlattı.

Kakınç'ın "Ümit Özdağ kiminle ittifak yapacaklarını açıkladı" başlıklı yazısı şöyle:

24 Haziran erken seçim kararını hepiniz biliyorsunuz. Merak edilen konular, soru işaretleri gırla…

Eee… İhtimal çok da, bizim merak ettiğimiz ana başlıklardan biri: Ya İYİ Parti, YSK engeline takılırsa?

Ben de aynen bu soruyu yönelttim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a.

Son derece net… Son derece açık bir cevap verdi:

“DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

Peki ya bir terslik olursa?..

“Normal olarak engelleyemezler. Girmek, bizim en tabii hakkımız.”

Ne açıdan?

“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız.”

Buna rağmen sokmamayı deneyebilirler mi?

“Olabilir… Olursa, biz de diğer yolları kullanırız.”

Yani?

“DP ve Saadet ile birlikte gireriz muhtemelen.”

© AA / Abdulhamit Topal YSK Başkanı Sadi Güven: İYİ Parti seçimlere girebiliyor mu, bunu ben de bilmiyorum

Özetle…

“İYİ Parti seçime mutlaka girer.”

Bir mesajınız var mı kamuoyuna ve potansiyel seçmenlere?

“İYİ Parti’den korktuklarını biliyorduk… Ancak bu kadar çok korktuklarını bilmiyorduk…”

Dostluğumuz eskiye dayanır. Ama yine de emrivâkî olmasın.

Bütün bunları sizin isminizi vererek yazabilir miyim?

“Elbette…”

Yazdım.