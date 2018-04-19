'Erken seçimde CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olabilir'

Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin Haziran'da yapılmasına ilişkin "Yangından mal kaçırır gibi" yorumu yaptığı belirtilirken, kurmaylarına "Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak" dediği öğrenildi.
Kulislerde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği yorumları yapıldı.
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU İLE TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK
Ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu hayır bileşenlerini oluşturan parti liderleriyle Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı heyetlerin tekrar görüşmesi kararı alındı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmesi öngörülüyor. Özellikle cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinde durulması beklenen görüşmelerde çalışmalar ’ilkeler’ bazında yürütülecek.
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