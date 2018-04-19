'Erken seçimde CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olabilir'

Türkiye, erken seçime 24 Haziran 2018'de OHAL altında gidiyor. Seçime çok kısa bir süre kalması nedeniyle kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yorumları yapılıyor.

© Fotoğraf : DHA İYİ Partili Özdağ: YSK bizi engellerde Saadet ve DP ile seçime gireriz

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve 5 buçuk saat süren Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ana gündem maddesi erken seçim oldu.

Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin Haziran'da yapılmasına ilişkin "Yangından mal kaçırır gibi" yorumu yaptığı belirtilirken, kurmaylarına "Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak" dediği öğrenildi.

Kulislerde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği yorumları yapıldı.

MYK’da alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak. MYK’da seçim bildirgesi, 'hayır bloku' ile ilgili 'güç birliği' ilkelerini belirleme dahil, seçim hazırlıklarına dönük görev dağılımının da en kısa sürede yapılması planlandı.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU İLE TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu hayır bileşenlerini oluşturan parti liderleriyle Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı heyetlerin tekrar görüşmesi kararı alındı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmesi öngörülüyor. Özellikle cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinde durulması beklenen görüşmelerde çalışmalar ’ilkeler’ bazında yürütülecek.