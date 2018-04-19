Jandarma raporu: Berkin'i öldüren fişek yüzde 70 sanık polisin

Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın seyrini belirleyecek raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, Berkin'in ölümüne yol açan gaz fişeğini atanın, yüzde 70 oranında sanık olarak yargılanan polis memuru F.D. olduğu belirtildi.

Berkin Elvan, İstanbul Okmeydanı'nda 16 Haziran 2013'te gaz fişeğiyle vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olaydan 5, Berkin'in ölümünden 4 yıl sonra, davanın seyrini değiştirecek rapor mahkemeye ulaştı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık polis memuru F.D.'nin fotoğraflarının görüntülerle karşılaştırılması ve atışı yapıp yapmadığının tespit edilmesi için Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan rapor alınmasına karar vermişti.

KENDİNİ TEŞHİS EDEMEMİŞTİ

© AA / Şebnem Coşkun Hastane polisi: Berkin'in kıyafetlerinde torpil yoktu

F.D.'nin, görev yaptığı Van'da fotoğrafları çekilerek İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Sanık polisin fotoğrafları olay günü çekilen fotoğraf ve görüntülerle karşılaştırıldı. Yapılan incelemeden sonra laboratuvar tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın raporunda, "Gaz fişeğini atan şahsın pek kuvvetle muhtemel (yüzde 70 oranında) yargılanan polis memuru F.D. olduğu kanaatine varıldığı" dile getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan sanık polis, geçtiğimiz sene SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlanarak ifade vermişti.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME'DEN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Tutuksuz sanık polis memuru F.D., "Olay günü çok yoğun çalışıyordum. Kimsenin vurulmasına ya da ölümüne sebep olmadım. Bizim birimde de kâğıt üzerinde benim adım görünüyor. Bu sadece benim gaz kullandığım anlamına gelmiyor. Olaya ilişkin görüntüleri izledim. Görüntüler net değil, yüzler açık değil. Herkes tek tip giyinmiş. Kimseyi teşhis edemedim, kendimi de göremedim. Görüntülerdeki kimseyi tanıyamadım" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 7 Aralık 2016'da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanık olarak gösterilen polis memuru F.D.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Savcılığın hazırladığı 11 sayfalık iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.