Kayıt
11:14 19 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Seçim ikinci tura kalmaz, sonucu belli olmuştur

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verilen erken seçimin 'kirli hesapları bozduğunu' savundu. Bozdağ'a göre seçim ikinci tura kalmayacak: "Seçim sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur."

    Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • 24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir.
    • Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur.
    • Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır.
    • 24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde.
    • (Bahçeli'nin önerisi neden kabul edilmedi?) Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır.
    • Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz. Artık sistemin hataya geçirilmesini daha fazla geciktirmenin kimseye bir faydası yoktur.
    • Türkiye'nin hızlı karar almaya, alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var.
    • Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Artık biz bu tartışmaları bitirelim istiyoruz. Seçim tartışmaları bitsin.
    • Oy pusulaları seçim kurullarına teslim edildi.
      © AA / Recep Çelik
      Erken seçim için iş dünyası ne dedi?
      (Seçim tarihinin piyasalara etkisi)       Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepki de bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır.
    • 24 Haziran'da iktidara gelen, 5 yıl önüne bir perspektif alacak. 'Hükümet kurulamazsa' diye bir dert yok artık, sandıktan hükümeti millet doğrudan çıkaracak. 24 Haziran sabahı 5 yıllık bir yol belirlenmiş oluyor. Yatırım yapmak isteyen hesabını kitabını ona göre yapacak.
    • Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil.
    • Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti. Erdoğan, siyasetin başpehlivanlarından bir tanesi. Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım. 
    • Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
    • HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
      © AA / Murat Kaynak
      Erken seçimin ilk kazananı Sırrı Süreyya Önder oldu
      Seçim istiyorsanız, ortaya çıkın mücadelenizi yapın. Adayınızı gösterin, başka işler yapın, ne yapıyorsanız onu yapın. Şu anda ben bakıyorum ki muhalefet biraz ağustosta yağmura yakalanmış gibi. Yani elinde şemsiye yok, sıkıntıya düştüğü için 'Acaba biz nereden hükümeti yıpratan bir çıkış yapabiliriz, bu seçim tartışmalarına nasıl farklı pencereler açabiliriz' şeklinde muhalefette bir aceleciliği görüyoruz.
    • CHP'nin Genel Başkanı eğer cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir: 'Biz CHP olarak Türkiye'nin iktidarına talip değiliz, Türkiye'yi yönetmeye talip değiliz. Bizim içimizde Türkiye'yi yönetmeye ehil bir kadro yoktur, kişi yoktur. Bizim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmeye ehil birisi değildir.'
    • Seçim, ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur.
    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Evrim Aydın
      'Erken seçimde CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olabilir'
      CHP ittifak yapmaktan korkuyor. Kiminle ittifak yapacak, adres belli. CHP, HDP var. HDP ile ittifak yaptığı zaman onu vatansever; devletini, milletini seven samimi CHP tabanına anlatmakta çok ciddi zorluklar yaşayacaktır. Şimdi vatandaştan ne diye oy isteyecek CHP? İktidara talip değil, genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı değil, 'Ben iktidar olacağım' diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman kim iktidar olacak? Başka birisi. Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin?
    • Euro, dolar, sterlin, döviz
      © REUTERS / Murad Sezer
      Dolar ve euro'da erken seçim havası
       Karar, danışıklı dövüş değildir. Çünkü AK Parti de MHP de millete karşı hile yapmayan partilerdir. Biz milletimizi aldatacak bir şey yapmayız. Tayyip Bey ikili oynamayı sevmez, içindekini tutmayı da sevmez. İçi neyse dışı da odur, gizlemesi yoktur. Aziz Türk milletinin ta kendisidir, tepkisini de sevgisini de açıkça ortaya koyar. Tayyip Bey milleti aldatan siyasetin icracısı bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olması söz konusu değildir. O, birilerinin uydurmasıdır. Burada bir danışıklı dövüş söz konusu değildir.
    • AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
      © AA /
      AK Partili Tayyar: İttifak dahil bütün değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek
      Aleni olmak lazım. İttifakı HDP ile yapıyorsan açıkça yap. Şu anda hepimiz çok net biliyoruz ki HDP ile CHP'nin oyları, ister ittifak yapsınlar ister yapmasınlar, aynı adayda birleşecek.
    • İlçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi yaptık. İki ilimiz kaldı. Şu ana kadar 49 il kongresine Cumhurbaşkanımız katıldı. CHP de hazır. O da büyük kongresini, il kongresini yaptı. Ama CHP bizim yaptığımız gibi bütün illeri gidip gezmezse, bütün teşkilatlara genel başkan gitmezse bizim onların yerine de çalışacak halimiz yok ki.
    • YSK takviminde bir sorun yaşanmaz. Çünkü biz bugüne kadar seçimleri çok başarılı bir şekilde yaptık. YSK bir güven müessesesi olarak adeta yıldız gibi parlıyor. Çünkü pek çok eleştiri yapılmasına rağmen YSK'ya güveni bugüne kadar kimse zedeleyemedi.
    • Seçim sürecinin OHAL'de olması, seçim çalışmalarına en ufak bir zarar vermeyecektir. Seçimi de olumsuz etkilemeyecektir.
    • OHAL'de terör örgütleri ve teröristler dışında hiçbir vatandaşımızın hayatında bugüne kadar değişiklik olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes hak ve hürriyetlerini herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanabilmektedir. Sıkıntı yaşayanlar olduğunda bunun üzerine OHAL olsa da olmasa da gidecektir. O yüzden şimdiden seçim yenilgisine bahane arayışı olarak ben bunu görüyorum.

    İlgili konular:

    Selvi: Nasıl oldu da erken seçim kararı alındı?
    Gazi Koşusu'nun tarihi de erken seçim yüzünden değişecek
    CHP'li Tezcan: Erken seçim yönetememenin ikrarıdır
    HDP: Erken değil panik seçim
    Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay
    Etiketler:
    Erken seçim, Bekir Bozdağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Simferopol'de Cuma Camii inşaatı
    Simferopol’deki Cuma Camii inşaatından kareler
    Karikatür
    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri yerine Arap ülkelerinin askerleri
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam