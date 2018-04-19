Kimyasal gübreye ÖTV geldi

Kimyasal içerikleri nedeniyle kimyevi gübre ya da gübre hammaddesi niteliğindeki ürünler için kiloda yaklaşık 1 Türk Lirası (0,9390 TL) ÖTV alınacak.
Dünya gazetesinden Akif Akarca ve Mehmet Şafak'ın haberi şöyle:
Tarımsal amaçlı kullanılan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil pozisyonda sınıflanmakta ve bu kapsamda ithal edilmektedir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.03.2018 tarihinden itibaren, “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil olan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler de Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale gelmiştir.
Esas itibariyle, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı liste (B) cetveli kapsamına girmemesi gerekirken, kimyasal içerikleri nedeniyle bu GTİP’te yer alan söz konusu “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler için kiloda yaklaşık 1 Türk Lirası (0,9390 TL) ÖTV alınacaktır. Bu durum, gerek gübre ithalatçısı ve üreticisi konumunda olan firmalar için, gerekse anılan özel tüketim vergisinin yansıtılması sonucu, bu gübreleri tarımsal üretimde kullanacak çiftçiler için büyük bir sürprizdir. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmaz.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15'inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu şekilde işlem yapılmasıyla, anılan ÖTV tutarı alıcıya yansıtılmış olacaktır. Bu tür gübrenin asıl kullanıcısı durumunda bulunan çiftçilerin ödeyeceği bedel, ÖTV nedeniyle artmış olacaktır. Öte yandan bilindiği gibi, Hükümet seçim öncesi verdiği vaadlere uygun olarak gübrede katma değer vergisini kaldırma amacıyla harekete geçmiş ve yasada değişiklik yapılıncaya kadar, yetkisini kullanarak Bakanlar Kurulu Kararı'yla önce, gübre ve gübre hammaddelerindeki katma değer vergisi oranlarını 01.01.2016 tarihinden itibaren, %18’den %1’e indirmiş, daha sonra da 6663 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, bu ürünlerdeki katma değer vergisini kaldırmıştı.
Dolayısıyla bu tür gübreler ve gübre hammaddelerinde getirilmiş olan katma değer vergisi istisnası uygulamasıyla, çiftçilerin bu ürünleri daha rahat kullanabilmeleri, üzerlerindeki maliyet yükünün azaltılması sağlanmışken, şimdi özel tüketim vergisi nedeniyle onlara ilave maddi yük yüklemek, çiftçileri mağdur edebileceği gibi tarımsal üretimde de kayıplar yaşanmasına ve tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına da neden olabilecektir. Anılan nedenlerle, yukarıda bahsedilen Bakanlar Kurulu Kararı ile I-B sayılı ÖTV Listesine eklenmiş olan 3824.99.96.90.68 GTİP pozisyonuyla ilgili düzenlemenin gözden geçirilerek değiştirilmesi ve gübre ve gübre hammaddesi niteliğindeki ürünlerin ÖTV kapsamından çıkartılmasının yaşanan ve yaşanacak mağduriyetleri gidereceği düşünülmektedir.
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