Kimyasal gübreye ÖTV geldi

Kimyevi gübre ya da gübre hammaddesi niteliğindeki ürünler 27 Mart 2018 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale geldi.

Kimyasal içerikleri nedeniyle kimyevi gübre ya da gübre hammaddesi niteliğindeki ürünler için kiloda yaklaşık 1 Türk Lirası (0,9390 TL) ÖTV alınacak.

Dünya gazetesinden Akif Akarca ve Mehmet Şafak'ın haberi şöyle:

Tarımsal amaçlı kullanılan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil pozisyonda sınıflanmakta ve bu kapsamda ithal edilmektedir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.03.2018 tarihinden itibaren, “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil olan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler de Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale gelmiştir.

© AA / ÖTV limitleri yeniden belirlendi

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15'inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu şekilde işlem yapılmasıyla, anılan ÖTV tutarı alıcıya yansıtılmış olacaktır. Bu tür gübrenin asıl kullanıcısı durumunda bulunan çiftçilerin ödeyeceği bedel, ÖTV nedeniyle artmış olacaktır. Öte yandan bilindiği gibi, Hükümet seçim öncesi verdiği vaadlere uygun olarak gübrede katma değer vergisini kaldırma amacıyla harekete geçmiş ve yasada değişiklik yapılıncaya kadar, yetkisini kullanarak Bakanlar Kurulu Kararı'yla önce, gübre ve gübre hammaddelerindeki katma değer vergisi oranlarını 01.01.2016 tarihinden itibaren, %18’den %1’e indirmiş, daha sonra da 6663 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, bu ürünlerdeki katma değer vergisini kaldırmıştı.