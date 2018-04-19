Saadet Partisi, Hüda-Par ile görüşecek

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gelecek hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi.
© AA / Erçin Top
Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile görüşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söylemişti.
Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)