Saadet Partisi, Hüda-Par ile görüşecek

Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak belirlenmesinin ardından partilerin görüşmeleri sıklaşıyor. En son olarak Hüda-Par, gelecek hafta Saadet Partisi ile görüşeceklerini açıkladı.

© AA / Erçin Top Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Panik işareti baskın seçim

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gelecek hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi.

Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile görüşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söylemişti.

Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.