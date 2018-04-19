AK Parti: Uyum yasaları için yetki KHK'sı çıkarılabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, uyum yasaası çalışmaları ile ilgili "Uyum yasasının çıkması için yeterli süre var. Ancak ihtiyaç duyulursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde verdiği kahvaltıya katılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'TEMİZ BİR SEÇİME GİDECEĞİZ'

Turan uyum yasası çalışmalarının yetiştirileceğini belirterek şunları söyledi:

"Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz. Milletimizi temiz bir seçime götüreceğiz. Uyum yasası çalışması ileilgili yasa gelecek. Bazı düzenlemelere ilişkin yapmamız gerekenler var. YSK seçimle ilgili boşlukları doldurmakla mükelleftir. Büyük kongre tarihimizi parti sözcümüz açıklayacaktır. Takvim sıkışık. Değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar sıkışık bir kongre yapacağız. Seçim yetkisinin hemen YSK'da olmasını istiyoruz. Bugünkü komisyonda görüşebiliriz."