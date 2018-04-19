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    Doğu Perinçek

    Erken seçime 'darbe girişimi' diyen Perinçek'ten TBMM'ye çağrı: Yetkinizi Erdoğan ve Bahçeli'ye devretmeyin

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, erken seçim kararının sadece TBMM'de alınacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının hukuksuz olduğunu söyledi. Perinçek, "Korku içindeler, ne için bu kadar telaş. Meclis bu darbe girişimini kabul etmemeli" dedi.

    Ulusal Kanal'a konuşan Perinçek, "Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı alma yetkisi yok. Siz erken seçim kararı alamazsınız, siz ancak darbe kararı yani hukuksuz kararı alabilirsiniz. Erken seçim kararını TBMM alır" ifadelerini kullandı.

    Doğu Perinçek
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Perinçek'ten erken seçim açıklaması: Kolay gözükmüyor
    Erken seçim kararının sadece TBMM'de alınabileceğini belirterek Erdoğan ve Bahçeli'nin erken seçim kararının hukuksuz olduğunu belirten Perinçek, TBMM'ye çağrıda bulundu: "Yetkilerinizi Devlet Bahçeli ve Erdoğan'a devretmeyin."

    24 Haziran'da yapılacak seçimlerin demokratik olmayacağını söyleyen Perinçek, partilerin önseçim yapamayacağını belirterek adayların parti liderlerinin kontrolünde olacağını ve halkın seçme ve seçilme hakkının elinden alınacağını ifade etti. Hukuki süreci başlatacaklarını söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin her koşulda kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğini kaydetti.

    'DAHA UYUM YASALARI YOK'

    Perinçek'in açıklamaları şöyle:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak
    "Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı alma yetkisi yok. Siz erken seçim kararı alamazsınız, siz ancak darbe kararı yani hukuksuz kararı alabilirsiniz. Erken seçim kararını TBMM alır.

    Daha uyum yasaları yok. 100 bin imza toplayarak vatandaşların aday gösterme hakkı var. 100 bin imza nasıl toplanacak belli değil. Ön seçim yapılmayacak. Lider sultası korunacak. Lider mafyalarına teslim edecekler vekil seçimlerini. Ön seçim partilerin hakkı.

    Bu iki aylık sürede hiçbir partinin erken seçim yapma hakkı yok. Bu süreleri hukukun uygulanmasını imkansız hale getirecek kadar kısaltamazsınız.

    'DEMOKRASİ DEĞİL MAFYOKRASİ'

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti: Uyum yasaları için yetki KHK'sı çıkarılabilir
    Vatandaş milletvekili olma hakkına sahip ama siz süreyi kısaltarak vatandaşın vekil olma hakkını kaldırıyorsunuz, vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı olma hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. Vatandaş nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak? Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekilleri partilerin liderleri tarafından belirlenecek. Buna demokrasi denmez mafyokrasi derler.

    Buradan TBMM'ye çağrıda bulunuyorum, yetkilerinizi Devlet Bahçeli ve Erdoğan'a devretmeyin.

    'KORKU İÇİNDELER, NE İÇİN BU KADAR TELAŞ'

    Ertuğrul Günay
    © AA /
    Ertuğrul Günay: Erken seçimin 2 sebebi var
    Korku içindeler ne için bu kadar telaş. İkisi de seçim tarihi konusunda görüş açıklayabilir ama kafa kafaya verip tarih açıklarlarsa darbeci olurlar. Anayasayı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hukuku çiğneyerek anayasayı kaldırırsanız bu da darbe olur.

    Erdoğan ve Bahçeli'nin evvelden anlaştıkları belli. İkiside korku içerisinde. MHP siliniyor. Varlıklarını kene gibi AKP'nin sırtına yapışarak sürdürmeye çalışıyorlar. AKP, borçlanma ekonomisinin seçmen tarafından cezalandırılacağını gördü. Borç ekonomisinin sıkıntıları yaşanmadan paldır küldür Türkiye'yi seçime götürmeye çalışıyorlar. Hukuk içinde paldır küldür olmaz, darbelerde olur.

    Meclis meclis olmaktan çıkıyor, hükümet hükümet olmaktan çıkıyor. Bu bir erken seçim değil, erken seçimler zincirini getirir. Bu sistemle sağlıklı bir Meclis kurma imkanı yok. Buradan bütün siyasi partilere, TBMM'ye sesleniyorum; yetkilerinize sahip çıkın. Sağlıklı bir seçim yapılabilmesi, vatandaşların adayları tanıması, propaganda yapılması için doğru bir takvim uygulanması lazım.

    'NORMAL TAKVİMİN UYGULANMASI GEREKİR'

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
    Emin Sansar
    HDP: Erken değil panik seçim
    Meclis bu darbe girişimini kabul etmemeli. Biz erken seçim kararı verdik diyerek seçim kararı alınmaz. Siz kim oluyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde iki kişi oturup erken seçim kararı veremez, tarihi belirleyemez, kamuoyu önüne çıkıp bunu açıklayamaz. AKP ve MHP tabanındaki yurttaşlar bunu kabul etmemeli. Erken seçime karar verecek olan ve tarihini belirleyecek olan TBMM'dir.

    Erdoğan, 'ben hukuk ve demokrasi içerisinde bu ülkeyi yönetemem' diyor.

    Ekonomileri battı. Ocak ayı dış ticaret açığı ocakta 9.1 milyar dolar seviyesinde. Bu koşullarda ithalat daralmak zorunda. Bunun altından kalkamayacaklarını gördüler. Millet onları indirecek. Suçluların telaşı içerisinde Türkiye'yi erken seçime götürmek istiyorlar. Türk milleti bu darbe girişimini FETÖ'nün darbe girişimi ezdiği gibi ezecektir.

    Başbakan bile durumun vehameti altında. Yüz ifadesinden gergin olduğu anlaşılıyor. AKP içinde çok sayıda vicdanlı insan var onların hepsi bir kenara itildi. 'Türkiye'yi tek başıma yönetirim' denildiği zaman etrafındaki insanlar bile bir kenara itilir. Eroğan ve Bahçeli çok tehlikeli bir sürece girmiştir. Türkiye'nin bu ikilinin darbe gerilimini durdurma gücü vardır. Bu erken seçim ile Türkiye'nin sorunları çözülemez. Normal takvimin uygulanması gerekir.

    'VATAN PARTİSİ HAZIR'

    Meclis bu kararı alırsa gene hazırız. Yapılan seçim çok sayıda insanın hakkını hukukunu yiyecek. Biz 50 bin imza topladık, kalanları da toplayıp seçimlere girebiliriz. Ancak AKP, MHP, CHP adaylarını nasıl belirleyecek. Onların da hakkı yenecek. Partilerde demokrasi yoksa millet önüne konulana oy vermek zorunda kalacak. İki ay on gün içerisinde ön seçim yapma ihtimali bulunmuyor.

    Meral Akşener
    © AA / Elif Öztürk
    Akşener: Cumhurbaşkanı adayıyım, herkes ayağını denk alsın
    OHAL, Türkiye için gerkli ama bu kararların kendisi olağanüstü. Anayasanın tanıdığı haklar çiğneniyor. 1 mart 2003 tezkeresini reddetmesi gibi Meclis'in bu erken seçim çağrısını reddetmesi gerekir.

    Anayasanın tanıdığı haklar düşünülünce 2 ay 10 günde bu seçim mümkün değil. Normali 3 ay. Daraltılması için bir gerekçe olması lazım. Siz daha iki gün önce 'Kasım 2019 diyordunuz'. 4-5 ay sonra seçim yapılır o zaman sağlıklı bir seçimin çerçevesi yaratılabilir.

    Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin kararı erken seçim kararı değil. Onlar hukuk dışı her kararı verebilirler. Verdikleri karar bir cinayetten daha ağırdır. Siz bütün bir milletin geleceğine karşı suikast içerisindesiniz. Bunlar hep korkudan. Normal olarak bu kararın alınması mümkün değil.

    'HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ7

    Vatan Partisi, Türk milletinden hükümet talep ediyor. Vatan Partisi programıyla hem teröre son verir hem üretim ekonomisini hayatta geçirir.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları.
    © AA /
    Selvi: Nasıl oldu da erken seçim kararı alındı?
    Hukuki süreci başlatacağız. Bir yandan da topladığımız 50 bin imzanın yanına 50 bin daha toplamak için süreci hızlandırıyoruz. Seçimlere ilk başlancıç veren parti Vatan Partisi'dir. Önemli olan bu sürecin hukuki olarak gitmesidir. Biz her zorluğun üstesinden gelecek güce sahibiz. Sırtımızdaki yükün artması bizi daha sorumlu kılıyor.

    Muhalefet partilerinin "hazırız" demesi bir anlama gelmiyor. Milletvekili olmak isteyen insanlarımız için son derece olumsuz bir tablo ortaya çıkmıştır. TBMM'nin cesur davranması ve erken seçim için makul bir süreyi saptaması gerekir.

    24 Haziran'da seçim olsa Erdoğan-Bahçeli kazanamaz. Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. Vatan Partisi'nin kazanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve Vatan Partisi'nin çözümlerini anlatacağız.

    'SURİYE TAKINTISI GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ'

    Doğu Perinçek
    © AA /
    Perinçek: Erdoğan, Suriye düşmanı siyasetten vazgeçmeli
    Türk milletinin önündeki görevi bu hukuksuz seçimin 24 Haziran'da yapılmasını önlemek. TBMM'nin şu anda makul süreleri belirleyerek hukuki erken seçim kararı belirlemesi gerekir. Ağustos'un 26'sı bile bundan makûl. Anayasa, hukuk, herşey ihlal edildi. 24 Haziran'da seçim olursa vatandaşın seçme ve seçilme hakkında hemde siyasi partilerin hazırlanmasına darbe indiriliiyor. Biçimsel bakımdan anayasada 3 ay süre var. Bunun daha kısaltılabileceği yetkisi veriliyor. Şu anda Türkiye'yi daha kısa süre için zorlayan bir durum yok. İktidarı bırakıp kaçamıyorlar, bu şekilde kendi sonlarını getiriyorlar.

    Suriye ile devamlı gerginlik politikası hem Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadeleye zarar veriyor hem de Ege'deki güvenliğimize zarar veriyor. Suriye düşmanlığı yapan Erdoğan başta Rusya ve İran olmak üzere bütün düyanın güvenini kaybediyor. Erdoğan, bugün Türkiye için güvenlik sorunu. Erdoğan, neyi yapmak istedi de yapamıyor.

    Türkiye zorluklarıdan büyük çözmlerle çıkar. Partimize, milletimize güveniyoruz. Milletimizden yetki istiyoruz."

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    Etiketler:
    erken seçim, FETÖ, MHP, Vatan Partisi, AK Parti, TBMM, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek, Türkiye
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