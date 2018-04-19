AK Parti: İYİ Parti seçime giremezse bize fatura kesmesin

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği konusunda partisinin geçmiş yıllarda birçok kez siyaset alanında engellenmeye çalışıldığını hatırlattı ve "Kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar" dedi. Ünal, yaptırdıkları son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55.6 oy oranında olduğunu da söyledi.