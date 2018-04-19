İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından, bir açıklama da son seçimdeki en önemli rakibi Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan geldi.
İhsanoğlu, Odatv'nin 'partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip, vermeyeceği' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum."
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