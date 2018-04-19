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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

    CHP'li Altay'dan Bozdağ'a yanıt: Tozkoparan değil, başpehlivan çıkaracağız

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın "Kılıçdaroğlu eğer diyorsa 'ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım" sözlerine, "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan, biz baş pehlivan çıkaracağız" yanıtını verdi. Altay, "Erdoğan ve Bahçeli siyasi ötanazi yapma haklarını kullanmaya karar vermişler" dedi.

    CHP'li Altay, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kılıçdaroğlu: 2018 demokrasi yılı olacak
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendi kurmay kadrolarından bile gizli yürüttükleri pazarlığın, belli bir aşamaya geldikten sonra önce Bahçeli, sonra Erdoğan'ın "ucube" bir gerekçeyle erken seçim kararı aldığını savunan Altay, "Hayırlı uğurlu olsun. Gidişleri güle güle olsun inşallah" ifadesini kullandı.

    Altay, kamuoyunda milletin, vatandaşın kafasında seçimin erken, beklenmedik bir karar olduğu algısı bulunduğunu ifade ederek, bunun doğru olmadığını söyledi. Altay, bunun, Erdoğan ve Bahçeli'nin epeydir var olan düşünceleri olduğunu savundu.

    Altay, 24 Haziran'da büyük demokrasi sınavı vereceklerini dile getirerek, "Türkiye, nasıl 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'dan sonra demokrasiyi sahiplenmeyi bildiyse, her şeye rağmen demokrasiye sımsıkı sarıldıysa, 20 Temmuz darbe sürecinden 24 Haziran'da kurtulacak" dedi.

    'OHAL ŞARTLARINDA SEÇİM DOĞRU DEĞİL'

    Ankara özel polis kuvvetleri 19 Temmuz 2016
    © AP Photo / Hussein Malla
    Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay
    OHAL şartlarında bir seçimin doğru olmadığını savunan Altay, OHAL ilk ilan edilmesinde gerekli olan şartların ortadan kalktığını, hükümet üyelerinin teker teker açıkladığını ancak OHAL'in dün yeniden 3 ay uzatıldığına değindi.

    Altay, Erdoğan'ın daha önce Bahçeli'ye bir cevap verdiğini, "OHAL'e evet diyenler için söylüyorum, demek ki terörün diline teslim oluyorsunuz, teröre hizmet ediyorsunuz." dediğini söyledi. Altay, "Şimdi 21 aydır süren OHAL'i 3 ay daha uzatan Erdoğan, hangi teröre hizmet ediyor, hangi terörün diline teslim oluyor? İki seçeneğiniz var Erdoğan ya FETÖ'nün terör diline teslim olmuş ya da kendisi AK Parti terörü estirmek üzere yola çıkmış. İkisinde de hayal kırıklığına uğrayacaktır" görüşünü savundu.

    'FRENİ PATLAMIŞ KAMYON DEVRİLDİ'

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti: Uyum yasaları için yetki KHK'sı çıkarılabilir
    Çok acele erken seçimin gerekçelerine bakılmasını isteyen Altay, erken seçim kararına AB ilişkilerinin konulmasının, AB'nin açıkladığı Türkiye raporunun kabul edilmesi, doğrulanması anlamına geldiğini söyledi.

    Seçim kararının aynı zamanda AK Parti ve Erdoğan'ın, ülkeyi yönetemediğinin açık bir itirafı olduğunu ileri süren Altay, Türkiye'nin beş temel sorunu olduğuna işaret etti.

    Altay, ekonominin pert, demokrasinin komada, dış politikanın felç, eğitimin kanser olduğunu, toplumsal huzur ve barış ortamının yerini kan gölü aldığını iddia etti. Altay, AK Parti yönetiminin, Türkiye'yi bu beş temel konuda felaketin eşiğine getirdiğini savunarak, "Freni patlamış kamyon devrildi. Erdoğan, devrilen kamyonu millete toplatmak derdinde. Ama millet o kamyonun altında yeteri kadar ezildi, sıkıntısını çekti. Kimse devrilen kamyonun hurdalarıyla uğraşmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

    'SİYASİ ÖTENAZI YAPMA HAKLARINI KULLANMAYA KARAR VERMİŞLER'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak
    Daha önce Erdoğan'ı, Bahçeli'nin getirdiğini ve Bahçeli'nin götüreceğini ileri süren Altay, "Fakat bu sefer birlikte gidecekler. Oturmuşlar siyasi ötanazi yapmaya, siyasi ötanazi yapma haklarını kullanmaya karar vermişler. Allah selamet versin, Allah bildiği gibi yapsın. Bu karar, aynı zamanda siyasi ötanazi kararıdır. Bundan şikayetçi değiliz." diye konuştu.

    Altay, CHP'nin bu seçime hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ve kazanacağını belirterek, CHP'ye ve demokrasiye gönül veren herkesin içinin rahat olmasını istedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı için aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Altay, CHP'nin adayının bu kadar merak edilmesinin, seçimleri CHP'nin kazanacağının göstergesi olduğunu öne sürdü.

    'EN GÜÇLÜ İSİM KILIÇDAROĞLU'

    CHP mitingi İstanbul Eminönü 4 Haziran 2015
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    CHP anketi: Cumhurbaşkanlığı adayı için Kılıçdaroğlu öne çıkıyor
    Altay, "Elbette Sayın Kılıçdaroğlu, en güçlü isimdir. Ama Türkiye'de demokrasiden yana olanların mutabakatına bakacağız. Türkiye bize ait değil, Türkiye demokrasiden yana olan herkesindir. Belli görüşmeler, değerlendirmelerden sonra CHP adayı da kısa bir sürede açıklanacak. Bu 3 gün, 5 gün, 10 gün olur, bunu bilemem. Olabildiği kadar kısa sürede. Ama herkesin tamam kardeşim şimdi oldu dediği adayla milletin huzuruna geliyoruz inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

    Engin Altay'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaya cesaret edemediği, siyasetin er meydanının kurulduğu, başpehlivanların çıkması gerektiği sözleri de soruldu.

    Altay, "Bozdağ'ın, bizim adayımızı da belirleme hakkı herhalde olmaz. Bıraksın kendi adayımızı kendimiz belirleyelim. Bizim adayımız bizim değil demokrasinin adayıdır. Bu bakımdan ince eleyip, sık dokumak gibi bir mecburiyetimiz var. Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparanlar, biz başpehlivan çıkaracağız" diye konuştu.

    'İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMEMESİ GİBİ BİR ŞEY KONUŞULAMAZ BİLE'

    Mahir Ünal
    © AA / Raşit Aydoğan
    AK Parti: İYİ Parti seçime giremezse bize fatura kesmesin
    Bir soru üzerine Altay, uyum yasalarının bu saatten sonra TBMM'de yetişmesinin kolay görülmediğini, parlamentonun çok uzun süre çalışacağına ihtimal vermediğini belirtti.

    İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarının anımsatılması üzerine Altay, şunları söyledi:

    "YSK'nın geçmişte bazı partilerin başvuruları üzerine çeşitli kararları var. Kendi aralarında çelişki taşıyan kararlar var. İYİ Parti, Aralıkta büyük kongresini yaptığını söylüyor, biz de öyle hatırlıyoruz. Mesele tamamlanmıştır. Aralıkta kongresini yapan parti, seçimlere rahatlıkla girebilir. Bugüne kadar seçime giren partilere baktığımızda İYİ Parti'nin seçime girmemesi gibi bir şey konuşulamaz bile."

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    Etiketler:
    erken seçim, OHAL, İYİ Parti, AK Parti, MHP, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Bekir Bozdağ, Engin Altay, Türkiye
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