CHP'li Altay'dan Bozdağ'a yanıt: Tozkoparan değil, başpehlivan çıkaracağız

CHP'li Altay, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Altay, kamuoyunda milletin, vatandaşın kafasında seçimin erken, beklenmedik bir karar olduğu algısı bulunduğunu ifade ederek, bunun doğru olmadığını söyledi. Altay, bunun, Erdoğan ve Bahçeli'nin epeydir var olan düşünceleri olduğunu savundu.
Altay, 24 Haziran'da büyük demokrasi sınavı vereceklerini dile getirerek, "Türkiye, nasıl 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'dan sonra demokrasiyi sahiplenmeyi bildiyse, her şeye rağmen demokrasiye sımsıkı sarıldıysa, 20 Temmuz darbe sürecinden 24 Haziran'da kurtulacak" dedi.
'OHAL ŞARTLARINDA SEÇİM DOĞRU DEĞİL'
Altay, Erdoğan'ın daha önce Bahçeli'ye bir cevap verdiğini, "OHAL'e evet diyenler için söylüyorum, demek ki terörün diline teslim oluyorsunuz, teröre hizmet ediyorsunuz." dediğini söyledi. Altay, "Şimdi 21 aydır süren OHAL'i 3 ay daha uzatan Erdoğan, hangi teröre hizmet ediyor, hangi terörün diline teslim oluyor? İki seçeneğiniz var Erdoğan ya FETÖ'nün terör diline teslim olmuş ya da kendisi AK Parti terörü estirmek üzere yola çıkmış. İkisinde de hayal kırıklığına uğrayacaktır" görüşünü savundu.
'FRENİ PATLAMIŞ KAMYON DEVRİLDİ'
Seçim kararının aynı zamanda AK Parti ve Erdoğan'ın, ülkeyi yönetemediğinin açık bir itirafı olduğunu ileri süren Altay, Türkiye'nin beş temel sorunu olduğuna işaret etti.
Altay, ekonominin pert, demokrasinin komada, dış politikanın felç, eğitimin kanser olduğunu, toplumsal huzur ve barış ortamının yerini kan gölü aldığını iddia etti. Altay, AK Parti yönetiminin, Türkiye'yi bu beş temel konuda felaketin eşiğine getirdiğini savunarak, "Freni patlamış kamyon devrildi. Erdoğan, devrilen kamyonu millete toplatmak derdinde. Ama millet o kamyonun altında yeteri kadar ezildi, sıkıntısını çekti. Kimse devrilen kamyonun hurdalarıyla uğraşmayacak" değerlendirmesinde bulundu.
'SİYASİ ÖTENAZI YAPMA HAKLARINI KULLANMAYA KARAR VERMİŞLER'
Altay, CHP'nin bu seçime hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ve kazanacağını belirterek, CHP'ye ve demokrasiye gönül veren herkesin içinin rahat olmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı için aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Altay, CHP'nin adayının bu kadar merak edilmesinin, seçimleri CHP'nin kazanacağının göstergesi olduğunu öne sürdü.
'EN GÜÇLÜ İSİM KILIÇDAROĞLU'
Engin Altay'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaya cesaret edemediği, siyasetin er meydanının kurulduğu, başpehlivanların çıkması gerektiği sözleri de soruldu.
Altay, "Bozdağ'ın, bizim adayımızı da belirleme hakkı herhalde olmaz. Bıraksın kendi adayımızı kendimiz belirleyelim. Bizim adayımız bizim değil demokrasinin adayıdır. Bu bakımdan ince eleyip, sık dokumak gibi bir mecburiyetimiz var. Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparanlar, biz başpehlivan çıkaracağız" diye konuştu.
'İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMEMESİ GİBİ BİR ŞEY KONUŞULAMAZ BİLE'
İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarının anımsatılması üzerine Altay, şunları söyledi:
"YSK'nın geçmişte bazı partilerin başvuruları üzerine çeşitli kararları var. Kendi aralarında çelişki taşıyan kararlar var. İYİ Parti, Aralıkta büyük kongresini yaptığını söylüyor, biz de öyle hatırlıyoruz. Mesele tamamlanmıştır. Aralıkta kongresini yapan parti, seçimlere rahatlıkla girebilir. Bugüne kadar seçime giren partilere baktığımızda İYİ Parti'nin seçime girmemesi gibi bir şey konuşulamaz bile."
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