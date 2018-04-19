Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi.
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