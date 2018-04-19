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    Nurettin Canikli

    Milli Savunma Bakanı Canikli: FETÖ'de kriptonun kriptosu var

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ içinde "Çok gizli 5. daire yapılanması" olduğunu açıkladı ve "Bu daire kriptonun kriptosudur. Asker ve MİT mensuplarının olduğu yapıdır. Bunları sadece örgüt elebaşı biliyor. Amacımız kripto yapının açığa çıkarılması. Adeta iğne ile kuyu kazıyoruz" dedi.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Bakan Canikli TBMM'de yaptığı açıklamada, FETÖ'yle mücadelede kritik bir seviyeye gelindiğini vurguladı.

    Nurettin Canikli
    © AA /
    Canikli: Askeri okullar FETÖ'den temizlendi, TSK'da mücadele devam ediyor
    Canikli, "Bugüne kadar kamudan çok sayıda temizlik yapılmıştır. Ancak örgütün çok kripto yapılanmasının olduğunu da biliyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda gizlilik ve kripto örgütlenme esas yapılanmadır. Şimdi kripto yapılanma için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Henüz deşifre edilemeyen, örgüt tarafından özel olarak gizlenmiş, kritik görevlerde bulunan kripto örgüt mensuplarının olduğunu kesin olarak biliyoruz" dedi.

    Örgütün 5 daireden oluştuğunu söyleyen Canikli, şöyle devam etti.

    'TEMEL AMACIMIZ KRİPTO YAPININ AÇIĞA ÇIKARILMASI'

    Fethullah Gülen
    © AP Photo / Chris Post
    FETÖ, 2048 oyununu haberleşme programı yapmış
    "İtirafçı bir örgüt mensubunun, gizli yapıyla ilgili tanımlaması çok önemlidir. Örgüt 5 daireden oluşmaktadır; 1. daire esnaf ve sivil. 2. daire normal devlet memurları, polisler. 3. daire mahrem yapı içerisinde bulunan hakim, kaymakam ve askerler ile bunların bağlı olduğu imamlar. 4. daire kripto hakim, savcı, polis, kaymakam ve askerler ile bağlı oldukları imamlar. 5. daire ise kriptonun kriptosu. Asker ve MİT mensuplarının olduğu yapı. Bunları sadece örgüt elebaşı biliyor. Bunlarla bağlantıyı sağlayan 2-3 kişi var. Güvenlikle ilgili birimlerde kripto yapısının aktif olduğunu da biliyoruz. Son derece tehlikeli olabilecek kritik hamleler yaptığını da takip edebiliyoruz ve görüyoruz. Temel amacımız kripto yapının açığa çıkarılması. Adeta iğne ile kuyu kazıyoruz."

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    Etiketler:
    FETÖ, TBMM, MİT, Nurettin Canikli, Türkiye
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