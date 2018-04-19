HDP'li Baydemir ve Irmak'ın vekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Irmak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

Şimdiye dek milletvekilliği düşürülen HDP'li vekillerin isimleri şöyle: Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Leyla Zana, Besime Konca, Tuğba Hezer, Faysal Sarıyıldız, Nursel Aydoğan, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir ve Selma Irmak.