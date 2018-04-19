AK Parti'nin 'erken seçim görüşülsün' teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
Seçim teklifi ise yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel kurulda milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyuyla seçim kararı alınabilecek.
Genel kuruldaki karar sonrası YSK'nın cumartesi günü seçim takvimini açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.
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