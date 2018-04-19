Milletvekilliği düşürülen Baydemir: Zerre kadar üzüntü duymadım

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın vekillikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle düşürüldü.
"AKP'nin böyle bir kararla parlamenterliğimizi gasp etmesi onun barıştan, demokrasi ve özgürlükten ne kadar korktuğunun göstergesidir" diye konuşan Baydemir, şöyle devam etti:
"Şu an itibariyle dokulmazlığım da kaldırıldı. Hakkımdaki bütün fezlekeler ceza ile sonuçlanırsa 300 yılı aşkın hapis cezası isteniyor. Bunun adına da AKP demokrasisi deniyor. Hiç kimse unutmasın bir gün kendilerinn çıkarmış olduğu yaslarla yargılanacaklar."
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