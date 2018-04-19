Milletvekilliği düşürülen Baydemir: Zerre kadar üzüntü duymadım

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın vekillikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle düşürüldü.

Konuyla ilgili BBC Türkçe'ye açıklama yapan Baydemir, "Tam tersine aldıkları bu karadan onur duyuyorum, iftihar ediyorum. Bu karar gösteriyor ki onlar dikatörlüğü savunuyor, bu karar gösteriyor ki AKP faşizmi savunuyor, birlikte yaşamın bütün köprülerini ortadan kaldırıyor" dedi.

"AKP'nin böyle bir kararla parlamenterliğimizi gasp etmesi onun barıştan, demokrasi ve özgürlükten ne kadar korktuğunun göstergesidir" diye konuşan Baydemir, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle dokulmazlığım da kaldırıldı. Hakkımdaki bütün fezlekeler ceza ile sonuçlanırsa 300 yılı aşkın hapis cezası isteniyor. Bunun adına da AKP demokrasisi deniyor. Hiç kimse unutmasın bir gün kendilerinn çıkarmış olduğu yaslarla yargılanacaklar."