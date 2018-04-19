AK Partili Yazıcı: Aynı anda Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Uyum Yasaları Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSK'da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis'ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

'MECLİS'TEN ÇIKARILACAK KHK İLE OLACAK'

Yazıcı, "(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis'ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak" diye konuştu.

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