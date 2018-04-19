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    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın

    Çiftlik Bank soruşturmasında 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çiftlik Bank soruşturmasında, aralarında şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüphelinin tutuklandığı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları belirtildi. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında ise kırmızı bülten düzenlendiği bildirildi.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın 'ortaya çıktı'
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    YETKİSİZLİK KARARI

    Açıklamada, bu kapsamda öncelikle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca Taraklı ilçesinde bulunan çiftlikteki faaliyet nedeniyle başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca firmanın merkezinin Bursa ilinde olduğu dönemde başlatılan soruşturmalar hakkında yetkisizlik kararları verildiği kaydedildi.

    Bu dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği aktarılan açıklamada, bu tarih itibarıyla 33 şüpheli hakkında soruşturmaya devam olunduğu, bunlardan 13'ünün atılı suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : ciftlikbank.com
    Çiftlik Bank kurucusu Aydın, bir vurgun daha planlamış: Enerji Bank
    Açıklamada, şüphelilerden birinin ifadesinin alınmasına müteakip salıverildiği belirtilerek, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları, bu şüphelilerden 6'sı hakkında ise kırmızı bülten düzenlendiği kaydedildi.

    2 KİŞİNİN İADESİ TALEP EDİLDİ

    Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadelerinin talep edildiği, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu bildirildi.

    'KAYYIM HEYETİ GÖREVE BAŞLADI'

    Açıklamada, Çiftlik Bank kurgusunda yer alan Famegame Hayvancılık San ve Ticaret AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ile Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. unvanlı firmalara hakim kararlarıyla 29 Mart'ta kayyum atandığı aktarılan açıklamada, kayyım heyetinin derhal göreve başlayarak firmaların taşınır ve taşınmaz malları, borç ve alacakları ile mali yapılarının tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın hayat hikayesi ortaya çıktı: İlk suça karışma tarihi çocukluk yıllarına dayanıyor
    Özellikle canlı hayvan bulunan çiftliklerle ilgili ivedi tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kuruluna yazı yazılarak suç gelirlerinin aklanması suçu açısından ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istendiği, yine Vergi Denetim Kuruluna'da yazı yazılarak vergi usul hukuku çerçevesinde inceleme yapılmasının talep edildiği bildirildi.

    'MADDİ KAYIPLARIN KARŞILANMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

    Açıklamada, "Gerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve gerekse diğer illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak şikayetçi olan vatandaşlarla ilgili dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ana dosya ile birleştirilip eldeki mali kayıtlar ile müşteki şikayetlerinde belirtilen maddi kayıpların karşılaştırılması yönündeki çalışmaların da devam ettiği hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    Topluluk kurallarıTartışma
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