YSK: 'İYİ Parti seçimlere giremez' yazısı gerçek değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'nin seçimlere giremeyeceğini belirten belgenin YSK tarafından yayınlandığı iddiası doğru değil. Belge, İYİ Parti ve YSK tarafından yalanlandı. Ayrıca belge, yazım hataları ve YSK'nın diğer belgeleriyle biçimsel farklılıklar barındırıyor. https://t.co/L64DKCuW4w pic.twitter.com/sla6Yc1WwZ — teyit (@teyitorg) 19 April 2018

​Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

© AA / Abdulhamit Topal YSK Başkanı Sadi Güven: İYİ Parti seçimlere girebiliyor mu, bunu ben de bilmiyorum

Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

24 Haziran'da erken seçimlerin yapılacağının duyurulmasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmişti.