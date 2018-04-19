'Pizzama tükürdüğünden beri 6 kilo verdim'

Eskişehir'de motosikletli bir kuryenin kutudaki pizzaya tükürüp müşteriye teslim etmesiyle ilgili açılan dava, Tüketici Mahkemesi'nde başladı. Davacı pizzasına tükürüldüğünden beri 6 kilo verdiğini söylerken pizza şirketi bunun şantaj komplosu olduğu iddiasında.

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün şikayeti üzerine Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kurye Burak S.'nin katılmadığı duruşmada Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır, güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu CD'yi delil olarak sundu.

Pizza şirketinin avukatı İsmail Hakkı Gülhan ise davanın reddini talep ederek kurgu ve şantaj iddiasında bulundu:

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''Bu planlı yapılmış bir iştir. Savcılık soruşturması devam etmektedir. (Davacıda) oluşan bir zarar yoktur. 20 dakika sonra genel müdürümüz davacıyı aramıştır. Davacı da kendisiyle değil, avukatıyla görüşmesini istemiştir. Olay görüntüleri de basına aktarılmıştır.''

'HASILATIMIZ DÜŞTÜ'

''Eskişehir'deki pizza firmamızın hasılatı olay sonrasında yüzde 20 düşmüştür. Yapılan iş hukuka uygun değildir ve ahlaki değildir. Savcılık dosyası sonucunun beklenmesini istiyoruz. Davanın zararının da tespit edilmesini istiyoruz.''

Pizzaya tükürme davasında çarpıcı ifadeler https://t.co/z4uB0M76Ha pic.twitter.com/LWso8DnXZL — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 19 Nisan 2018

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''Franchise şirketlerin çalışanlarının eylemlerinden dolayı firma sorumlu değildir. Beni aradıklarında pizzayı yemediklerini söylemişlerdi. Doktora gittiği, kilo kaybettiği iddiaları doğru değildir. Delillerini oluşturmak içindir.''

''Kamera görüntüleri mahkemeye sunulmadan internet ortamına sızdırıldı. Davanın reddini istiyoruz. Biz zararı karşılamaya hazırız, ortada kurgu ve şantaj vardır. Firmada 100 kişi çalışmaktadır ve bu kişilerin de ekmeği ile oynanmıştır.''

'ARTIK DIŞARDAN YEMEK YİYEMİYORUM'

Şikayetçi Hüseyin Alyüz ise ''Ben olaydan önce 82 kiloydum, şimdi 76 kiloyum'' diyerek şöyle devam etti:

''Benim pizzayı getiren kişiyle bir yakınlığımın olması söz konusu değildir. Ben kendim de gıda işi yapıyorum. Sadece kendi işyerimde yemek yiyorum. Dışarıda yemek yiyemiyorum. Kuryeyle benim yakınlığımdan söz edilemez. Kurgudan bahsetmek mümkün değildir. Ben apartman yöneticisiyle bir yıldır küstüm, konuşmuyordum. Güvenlik kamerasıyla kurye arasında bir metrelik mesafe vardır. Şantaj iddiasını kabul etmiyorum. Pizza şirketi tarafımıza gönderdiği yazılarda ahlakdışı bir olay olduğunu kabul etmiş ve defalarca özürlerini iletmiştir.''

11 TEMMUZ'A ERTELENDİ

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Yargıcın anlaşmaları için arabuluculuğa sevk etme teklifinin davacı ile davalı tarafından reddedilmesinin ardından duruşma tanıkların dinlenmesi için 11 Temmuz'a ertelendi.

24 Aralık'ta Eskişehir'de meydana gelen olayda, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, pizzaya tükürdü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kuryenin pizzaya tükürme anını kendi cep telefonuyla çektiği görüldü. Burak S. daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı, sipariş veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S. ise işten çıkarıldı.