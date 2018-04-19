Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi. Anayasa Komisyonu'ndan geçen erken seçim önergesi, 20 Nisan'da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Önerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında önergeyi görüşmek için toplandı.

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Seçim önergesinin görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmeler devam ederken salondan ayrılan HDP'li üyeler, önergenin oylamasına da katılmadı. Önerge AK Parti, CHP ve MHP'nin oy birliği ile kabul edildi.

Önerge, 20 Nisan'da TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.