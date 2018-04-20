İranlı suç örgütü lideri Zindaşti de dahil 6 kişiye tutuklama

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile iki polisin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 10 şüphelinin, uluslararası suç örgütüne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

Savcılık, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti, yeğeni ve iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 7 kişiyi tutuklama, Zindaşti'nin eşi dahil üç kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Sorgu işlemi sonrası nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti ve yeğeni Ekrem Öztunç'un 'tasarlayarak kasten öldürme', Seyyid Nurullah Rezai'nin 'suç örgütüne üye olmak', Ali Savaşır'ın 'suç örgütüne yardım etmek', başkomiser Fatih Yılmaz ile emekli polis memuru Ergül Kapukaya'nın ise 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Nöbetçi hakimlik, tutuklama istemiyle sevk edilen emekli polis memuru Gönen Karakaya'yı adli kontrolle serbest bıraktı. Adli kontrol talep edilen Zindaşti'nin eşinin de aralarında bulunduğu üç şüpheliye de adli kontrol tedbirleri uygulanması karara bağlandı.

OPERASYON

© AA / Ergenekon davasının daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan'da uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanmasına yönelik operasyonunda, grubun elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile ikisi emekli 4 emniyet mensubunun da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te lüks bir araca yönelik silahlı saldırıda kızı ve şoförü hayatını kaybeden Zindaşti'ye, operasyonda gözaltına alınan bir başkomiser ve polis memuru ile iki emekli polis memurunun, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelilerin emniyetteki bilgilerini, para karşılığı ulaştırdıkları ileri sürülüyor.

ERGENEKON SORUŞTURMASINDA GİZLİ TANIKLIK YAPTI

İran'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için idam cezasına çarptırılan Zindaşti, Kemal Şerifi Seydani ismindeki yakınının kimliğini kullanarak Türkiye'ye kaçmıştı. İşlediği suçlardan dolayı Türkiye'de cezaevine giren Zindaşti, 2010 yılında FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında 'Terazi' kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdi. Zindaşti bu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kartelinin Yunanistan'da 5 ton uyuşturucusunun kaybolması üzerine diğer uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldi. İddiaya göre Zindaşti hakkında uyuşturucu kartelleri infaz emri verdi.

KIZI ÖLDÜRÜLDÜ

Habertürk Haber Merkezi'nde Nihat Uludağ'ın haberine göre; saldırganlar İranlı baronun içinde olduğunu düşündükleri Zindaşti'ye ait lüks aracı 26 Eylül 2014 günü çarpraz ateşe aldı. Ancak araçta bulunan Zindaşti'nin kızı ve yeğeni öldürüldü.

Zindaşti ve kızının öldürülmesiyle ilgili cinayet dosyası, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açıldı.

Zindaşti'nin FETÖ bağı da araştırılıyor.