Meral Akşener'den derbi yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından "Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

© AA / Emrah Yorulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı, maç tatil edildi

Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor. Ne başka bir Fenerbahçemiz, ne başka bir Beşiktaşımız, ne başka bir Galatasarayımız, ne de başka bir Trabzonsporumuz var. Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum."

Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 19, 2018

Ne başka bir Fenerbahçemiz, ne başka bir Beşiktaşımız, ne başka bir Galatasarayımız, ne de başka bir Trabzonsporumuz var. Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 19, 2018

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