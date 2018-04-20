'Erken seçim kararının arkasında ekonomi de var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaretiyle Türkiye erken seçime gidiyor ancak tarih konusunda eleştiriler devam ediyor. 24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçimin arkasında 3 sebep olduğu belirtiliyor: Seçmen hesabı, ekonomi, muhalefete zaman bırakmama.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Demirtaş'tan erken seçim mesajı: Bir mühürlük canları var

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre erken seçim tarihi hakkında kulislerde konuşulanlar şöyle:

"24 Haziran tarihinin nasıl seçildiğiyle ilgili en önemli neden, seçimin hızla Türkiye gündeminden çıkartılması olarak nitelendiriliyor. Seçmenlerin, okulların daha erken kapanacak olmasına rağmen haziran ayının ortasına kadar süren ramazan nedeniyle tatil planı yapmayacak olması gerekçe gösteriliyor. Bayramın hemen ardından belirlenen seçim tarihi nedeniyle, seçmenin illerinde kalacağı hesabı yapılıyor.

'YABANCI SERMAYENİN OHAL TEPKİSİ SIKINTI OLDU'

AK Parti’nin haziran tercihinde bir başka nedenin ise ‘ekonomideki kırılganlık’ olduğu belirtiliyor. Açıklanan teşvik paketleri ve yasalara rağmen yatırım tercihlerinin beklendiği kadar hızlanmaması, yabancı sermayenin özellikle OHAL’i gerekçe göstererek beklemede kalması, sıkıntı oldu. Tablonun eylül-ekim aylarında daha iyiye gitmesi olasılığının görülmediği, bu nedenle de haziran ayının tercih edildiği savunuluyor. AK Parti kurmayları, önünde 5 yıl olan bir hükümetin alacağı yeni ekonomik kararların güven oluşturacağı ve OHAL’ın seçimlerden sonra kaldırılmasının da psikolojik havayı etkileyeceği görüşünde.

Erken seçime hızlı takvim belirlenmesinin diğer bir nedeninin ise siyasi olduğu öne sürülüyor. Bunlar arasında, seçim ittifakından kaynaklanan iki partili ilişkiyi sürdürmenin zorluğu, muhalefet partilerine ittifak ve ortak hareket hazırlığı konusunda zaman bırakmama sayılıyor."

Hürriyet'in haberinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birinci turda seçilmesine yeteceği iddia ediliyor. Son araştırmalarda bu iki partinin oy oranının yüzde 54-55 olduğu öne sürülüyor. Ancak AK Partililer, milletvekili seçimlerindeki sonuçla ilgili olarak aynı cesaretle yorum yapmıyorlar."