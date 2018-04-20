Bahçeli'ye göre FETÖ, siyasette hala aktif

Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre Bahçeli ve Erdoğan'ın 30 dakika süren ve Türkiye'yi 28 Haziran 2018'de erken seçime götürme kararı alınan buluşmasında FETÖ konuşuldu. Habere göre Bahçeli Erdoğan'a “FETÖ’nün siyasetteki ayağı temizlenmezse, yerel seçimler başta olmak üzere pek çok alanda farklı dinamikler oluşur” derken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın bu uyarıyı dikkate aldığı belirtildi.

umhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilliği seçimlerinde 'AK Parti’de FETÖ ile en küçük bir iltisakı bulunanları ya da bu konuda şüphe taşıyanları aday göstermeyeceği' kaydedildi.

Bahçeli, 10 Nisan’da Meclis’te yaptığı grup toplantısında da “FETÖ’nün kripto damarının hâlâ aktif olduğunu” söylemişti.