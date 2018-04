Partilere seçim için Hazine'den ne kadar para verileceği belli oldu

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre siyasi partilere yapılan yardım hesaplanırken alınan oy kriter olarak kabul ediliyor. Genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 3’ünden fazla oy alan partilerin geçerli oyları hesaplama için kullanılıyor. Yüzde 3’den fazla alan her partinin oyu bütçeden verilecek ödeneğe oranlanıyor. Böylece her oy için verilecek Hazine yardımı hesaplanıyor. Bir oy için çıkarılan para her partinin aldığı oyla çarpılıyor.

Siyasi partilere bu yılın ocak ayında yıllık yardım olan 273.7 milyon lira verildi. AK Parti’ye 139 milyon lira, CHP’ye 71.1 milyon lira, MHP’ye 33.4 milyon lira, HDP’ye de 30.2 milyon lira aktarıldı.

Seçim kararının resmileşmesinin ardından siyasi partilere 547.4 milyon lira daha aktarılacak.

Böylece seçim öncesinde AK Parti’ye 278 milyon lira, CHP’ye 142.2 milyon lira, MHP’ye 66.8 milyon lira ve HDP’ye de 60.4 milyon lira daha Hazine yardımı aktarılacak. Böylece toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.