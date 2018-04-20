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    1 Kasım seçimi

    MAK Danışmanlık, erken seçim kararı öncesi yapılan son anketi yayınladı

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Hükümet için de anketler yapan MAK Danışmanlık son anketini, erken seçim kararının alınmasından önce tamamladı. Ankete göre AK Parti ve MHP'nin kurduğu ittifakın oyları yüzde 48’lerde, seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

    Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından erken seçimin açıklanmasından hemen önce tamamlanan son anket, 'Cumhur İttifakı'nın yüzde 50+1’i bulamadığı sonucunu verdi. 24 Haziran’da MAK Danışmanlık’ın anketine benzer sonuçlar çıkması durumunda, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı yüksek görünüyor. 

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu
    © AA / Ali Balıkçı
    'Erken seçim kararının arkasında ekonomi de var'
    'İTTİFAKIN OYLARI REFERANDUMDAN DÜŞÜK'

    MAK Danışmanlık firması, Nisan ayında Türkiye’nin 81 ilinde Türkiye gündemindeki konular ve 'bu pazar seçim olsa' partilerin oy oranının nasıl çıkacağına ilişkin geniş kapsamlı bir anket yaptı. Anket, Bahçeli’nin çıkışı ve ardından erken seçimin 24 Haziran’da yapılması kararının hemen öncesinde tamamlandı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, en son anketi açıkladı:

    '50+1'İ BULMUYOR'

     Bizim ölçümlerimiz, yaklaşık olarak geçen yılki referandumdaki oy oranlarına yakın sonuçlar veriyor. AKP-MHP ittifakı, şu anda yüzde 50+1’in altında, yüzde 48’ler düzeyinde. AKP, yüzde 41.5 düzeyinde. MHP ise yüzde 7’lerde görünüyor. İkisinin oy toplamı yüzde 50+1’i şu anda bulmuyor. Ancak bu anketi, erken seçim kararı alınmadan önce yaptığımız dikkate alınmalı. Erken seçim kararı ve takvimin bu kadar acil ve çok hızlandırılmış olması, oy dengelerini de etkileyebilir.

    'MHP VE İYİ PARTİ'DE ARTIŞ VAR'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım
    Bizim bir önceki anketimize göre MHP’de 2 puanlık artış var. Daha önceki ankette yüzde 5’lerde ölçmüştük, şimdi yüzde 7’lerde görünüyor. Bu yüzde 2’lik artışı, ittifak yaptığı AKP’den aldığını gözlemliyoruz. Çünkü AKP oylarında da yüzde 2’lik düşüş ölçtük. İyi Parti’yi de daha önce yüzde 5’lerde ölçmüştük. Son yaptığımız ankette yükselişte. Yüzde 7’ler düzeyinde gözledik. Saadet Partisi’nde kamuoyunda bu partinin ilgi odağı olmasına paralel bir oy artışı görülüyor. Saadet’in oyu yüzde 3.5’lerde seyrediyor. CHP, yüzde 23- 25, HDP de yüzde 8-9 bandında.

    'REFERANDUMDAKİ GİBİ KAMPANYA OLMAZSA ERDOĞAN İLK TURDA SONUÇ ALIR'

    Erdoğan’ın hedefi ilk tur: Erdoğan’ın kişisel olarak özel bir oyu olduğu zaten kabul ediliyor ve tüm anketlerde de görülüyor. Erdoğan, erken seçim kararı alırken de işi 2. tura bırakmak istemeyecektir. Ama bizdeki sonuçlara göre Erdoğan’ın ilk turda sonuca gidip gitmeyeceğini muhalefetin hareket tarzı belirleyecek. Burada lokomotif parti CHP. Ama henüz CHP’nin adayı belirsiz. Muhalefet, referandumdaki gibi iyi bir organizasyonla kampanya yürütemezse Erdoğan ilk turda sonuç alır.

    Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül
    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül, şimdilik adaylarımız arasında değil
    'GÜL'E DESTEK OLDUĞU GÖZÜKÜYOR'

    Muhalefet seçimi ikinci tura bırakacak bir organizasyon yürütemezse, ittifaklar konusunu sorunsuz halledemezse bu Erdoğan’ın elini rahatlatacaktır. Çünkü Erdoğan, SP’nin tabanından da oy almayı hedefleyecek bir seçim süreci yürütecektir. Saadet, Abdullah Gül’le görüşeceğini açıkladı. Gül’ün anketlerde belli bir desteği görülüyor. Ancak seçim sürecinin bu kadar kısaltılması, onun adaylığıyla ilgili çalışmaları da zora sokacaktır.

    ANAR: NEREDEYSE REFERANDUMDAKİ GİBİ

    AK Parti ve MHP ittifakının erken seçim kararı alacağını daha önce ilk açıklayan isim olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ise şu değerlendirmeleri yaptı: 

    Referandum - oy
    © AA / Hakan Mehmet Şahin
    ANAR anketi: Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti-MHP ittifakının oy oranı referandumdaki düzeyde
    “Şok ya da hızlandırılmış erken seçimin temel nedeni, kötüye gidişi ve erozyonu engellemek. İktidar bloku, tüm hazırlıklarını yaptı, muhalefeti ev ödevini yapamadan yakaladı. Muhalefetin bu kadar dar takvim içinde hazırlıklarını tamamlayıp seçmenin karşısına en iyi şekilde çıkması kolay görünmüyor. Çünkü muhalefetin seçmenin karşısında yeni bir cazibe alanı yaratması gerekir. Geçen yılki referandumdaki yüzde 48.5’in üzerine çıkıp yüzde 50+1’i geçmesi için buna ihtiyaç var. Ama kendi içinde hazırlıksız bir muhalefetle bunun olması çok kolay değil. Yine de karar sandıkta çıkacak. Ve bir seçim kampanyasında da oy oranları değiştirilebilir. Seçmen ikna edilebilir. Muhalefet, kampanyada birkaç puanlık değişiklik yaratamazsa, Erdoğan’ın az farkla da olsa kazanacağını düşünüyorum.”

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    Etiketler:
    MAK Danışmanlık, Mehmet Ali Kulat, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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