Gökçek, maçta çıkan olaylarda da La Casa De Papel'i gördü

Gökçek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtımda bu olayların işaretinin olduğunu söyledi.
Gökçek, aynı fragmanda Ali Koç'a suikast, 2. bir Gezi eylemi ve yeni bir darbe girişimi görmüştü.
Gökçek'in iddiasını desteklemek için attığı 28 mesaj şöyle:
1️⃣BUGÜN FB-BJK MAÇINDA BÜYÜK OLAYLAR ÇIKTI VE MAÇ İPTAL EDİLDİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
BÜTÜN TV YORUMCULARI BUNU KİM TAHRİK ETTİ,
FB BERABERLİKLE TUR ATLARKEN BU YAPILIR MI, SPORDA HOLİGANLIK KALKMALI GİBİ YORUMLAR YAPTI
OLAY BİR SPOR MÜSABAKASINDA ÇIKAN YAKIŞIKSIZ BİR SPOR OLAYI OLARAK GÖRÜLDÜ. pic.twitter.com/bYpKFfldsh
2️⃣BENİM YORUMUM ÇOK FARKLI…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
KESİNLİKLE İDDİA EDİYORUM…
BU OLAY YENİ GEZİ OLAYININ İLK KIVILÇIMIDIR…
ŞİMDİ DİKKATLE OKUYUN…
ANLATACAKLARIMDAN SONRA SAĞ DUYULU HERKES BUNUN ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONUN PARÇASI OLDUĞUNU ANLAYACAKTIR…
3️⃣FENERBAHÇELİ VE BEŞİKTAŞLI KARDEŞLERİME SESLENİYORUM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
MAÇİN TATİL EDİLMESİNİ KESİNLİKLE AMA KESİNLİKLE BİR SPOR TARTIŞMASINA BAĞLAMAK (FB/BJK rekabeti) GİBİ BİR HATANIN İÇİNE DÜŞMEYİNİZ.
BU OLAYDA TEK AMAÇ YENİ GEZİ İÇİN KULLANILMAKTAN İBARETTİR.
4️⃣BAKINIZ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
GEZİ OLAYLARINI HATIRLAYIN.
OLAYLAR GEZİ PARKINDA 8 AĞACIN KESİLMESİ DİYE BAŞLAMAMIŞMIYDI?
SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI…
GEZİNİN TALEPLERİNİ HÜKÜMETE İLETEN
TAKSİM PLATFORMUNUN O TARİHTE OLAYLARIN BİTMESİ İÇİN İLERİ SÜRDÜĞÜ ŞARTLARDAN DÖRDÜNÜ HATIRLAR MISINIZ?▶️
5️⃣ŞARTLAR;— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
1)YENİ İSTANBUL KANALI YAPILMAYACAK,
2)İSTANBUL’A https://t.co/4ZoKIcbOlDĞAZ KÖPRÜSÜ YAPILMAYACAK,
3)NÜKLEER SANTRALLAR YAPILMAYACAK,
4)İSTANBUL’A YENİ HAVA ALANI YAPILMAYACAK.
PEKİ BUNLARIN HANGİSİ SOKAĞA ÇIKAN MASUM İNSANLARIN İSTEĞİ İDİ?▶️
6️⃣HİÇBİRİ İSTANBUL’DA SOKAĞA DÖKÜLEN GENÇLERİN TALEBİ DEĞİLDİ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
TALEPLER ALMANYA’NIN, İNGİLTERE’NİN, FRANSA’NIN, AB’NİN VE ABD’NİN TALEPLERİ İDİ.
YANİ ULUSLARARASI GÜÇLER KENDİ ARZULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SOKAKTAKİ GENÇLERİ KULLANIYORDU.
7️⃣O TARİHDE 55 TV KONUŞMASI YAPTIM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
VİDEOLAR, FOTOĞRAFLAR VE ÇEŞİTLİ BELGELERLE OYUNU İFŞA ETTİK.
HERGÜN BİZE İNANAN KİTLELER SOKAĞI BIRAKMAĞA BAŞLADI.
SOKAKTA SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELAMANLARI KALDI.
YANİ ULUSLARARASI GÜÇLER İLK DEFA TÜRKİYE DE HALKI SOKAĞA DÖKEMEDİLER.
8️⃣BU GÜÇLER ADINI“DEMOKRATİK DEVRİM”KOYDUKLARI“HÜKÜMETLERİ DEVİRMEK İÇİN ÇAĞDAŞ ANARŞİ ÇIKARTMA METODU”NU HER ÜLKEDE GÜNCEL ŞARTLARA GÖRE TAHRİK EDEREK ORTAYA KOYUYORLAR— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
BU GÜÇLER TÜRKİYE DE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE SOKAK HAREKETLERİNİN KESİNLİKLE AKAMETE UĞRAYACAĞINI ANLADILAR…
9️⃣ŞİMDİ LÜTFEN CAN KULAĞI İLE DİNLEYİN…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
YENİ METOD ŞU.
EN ÇABUK TAHRİK EDİLECEK KİTLE YAŞ SEVİYESİ 16/20 YAŞ ARASI GENÇLİK.
BUNLARIN EN RAHAT BİRARAYA GELDİĞİ YERLER STADYUMLAR.
BİR FUTBOLCUNUN YANLIŞ DAVRANIŞI,
BİR HAKEMİN YANLIŞ HAREKETİ,
ATEŞİ YAKMAK İÇİN RAHATLIKLA YETER.
🔟VE EN ÖNEMLİSİ ULUSLARARASI GÜÇLERİN EN ÖNEMLİ YENİ TAKTİĞİ,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
DEĞİŞİK STADLARDAKİ SEYİRCİLERİ BAZI SLOGANLARLA BİRLEŞTİRİP,
SONRA SOKAĞA DÖKMEKTİR.
DİKKAT EDİLİRSE SOLDAN OLSUN, SAĞDAN OLSUN SLOGANLAR STADLARDA İNSANLARI ŞU ANDA SÜRATLE KUTUPLAŞTIRMAYA BAŞLADI.
1️⃣1️⃣LÜTFEN KİMSE DEMOGOJİ YAPMASIN.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN ORTAK DEĞERİDİR..
AMA ŞU ANDA “MUSTAFA KEMAL” SEVGİSİ,
BİRİLERİ TARAFINDAN GENÇLERİ KUTUPLAŞTIRMANIN ARACI OLARAK KULLANILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR.
1️⃣2️⃣BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN TOPLANTISINDA VEYA— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
BİR SİYASAL PARTİNİN TOPLANTISINDA
GENÇLERİN ATATÜRK SEVGİLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN “MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ” DİYE SLOGAN ATMASI OLAĞANDIR VE DEMOKRATİK HAKLARIDIR.
BU TARTIŞILAMAZ…▶️
1️⃣3️⃣ANCAK BİR FUTBOL MÜSABAKASINDA— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
BÖYLE BİR SLOGAN ATMANIN ANLAMI YOKTUR.
BU SLOGAN, YENİ GEZİ İÇİN ULUSLARARASI GÜÇLER TARAFINDAN STADLARDA KAMPLAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ÖZELLİKLE SÖYLETTİRİLMEKTEDİR.
1️⃣4️⃣BEN KESİNLİKLE BU GENÇLERİ SUÇLAMIYORUM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
GENÇ İNSANIMIZIN NİYETİ
MASUM ŞEKİLDE BUNU SÖYLEMEK VE
ATATÜRK’E OLAN SEVGİSİNİ BELİRTMEK İKEN,
ARKADAKİ PROVAKATÖR BU SLOGANI,
AYRIŞTIRMA VE KAMPLAŞMA YAPTIRMAK İÇİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE KULLANDIRMAKTADIR.
1️⃣5️⃣YAZIN KENARA…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
GÖKÇEK SÖYLEMİŞTİ DERSİNİZ…
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BU SLOGANLAR STADLARDA YOĞUNLACAKTIR…
STADLARDA ULUSLARARASI GÜÇLER
TARAFINDAN YAPILAN BU TAHRİKLER,
DAHA SONRA AYNI KİŞİLER TARAFINDAN
SOKAK EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR.
1️⃣6️⃣GENÇLERDEN İSTİRHAMIMIZ ŞUDUR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
LÜTFEN BİRİLERİNİN PROPOGANDALARINA ALET OLMAYIN.
SPOR KAMPLAŞMAK İÇİN DEĞİL, SPORTMENCE YARIŞIP BİRBİRİMİZİ SEVMEK İÇİNDİR.
NE FB, NE BJK, NE DE BAŞKA BİR TAKIMIN TARAFTARI BU OYUNLARA GELMEMELİ.
1️⃣7️⃣ŞİMDİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
YENİ GEZİ OLAYI İÇİN “LA CASA DE PAPEL TÜRKİYE FRAGMANI”NIN TÜRKİYE İÇİN ÇEKTİRİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ VE BAZI ÖRNEKLER VERMİŞTİM.
BU FRAGMANDA TURUNCU TULUMLULARIN EYLEMİ KADIKÖY BOĞA HEYKELİ MEYDANINDA BAŞLATILACAĞINI ŞU TWİTİMDE SÖYLEMİŞTİM. https://t.co/dwdyXJ6Bcq
1️⃣8️⃣BAKIN DÜN GECE FENERBAHÇE STADINDA İLK KIVILCIM ATILDI.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
“LA CASA DE PAPEL” FRAGMANINDAKİ KADIKÖY MEYDANI İLE FENERBAHÇE STADI ARASINDAKİ MESAFE 200 METRE…
MEYDANDAN GENÇLER STADA GELDİ…SADECE TULUMLARI YOKTU…. pic.twitter.com/aQYKQHFDxN
1️⃣9️⃣SEVGİLİ TWİT ALEMİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
ŞUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYIN…
ULUSLARARASI GÜÇLER
DEĞİŞİK ÜLKELERDE OYNAYACAKLARI OYUNLARI
VE KULLANACAKLARI METODLARI
SÜBLİMİNAL MESAJLARLA VERMEYİ
ARTIK METOD HALİNE GETİRMİŞLERDİR.▶️
2️⃣0️⃣HATIRLAYINIZ FETO DA— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
15 TEMMUZ DARBESİNİ
TARAFTARLARINA ŞU AŞAĞIDAKİ
SUBLİMİNAL MESAJLA
9 AY 10 GÜN ÖNCE VERMEMİŞMİYDİ.
MESAJDA DİYOR Kİ; 9 AY 15 GÜN SONRA GÜLEN (Feto) BEBEK DARBE İLE GELİYOR…
O TARİHDE SİZE BUNU SÖYLESEM GÜLERDİNİZ VEYA ALAY EDERDİNİZ DEĞİL Mİ? pic.twitter.com/w1n6x3bQGg
2️⃣1️⃣SEVGİLİ TWİT ALEMİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALMIŞ VE
0-0’LIK MAÇ SKORU
FENERBAHÇEYİ FİNALE ÇIKARIRKEN,
BÖYLE BİR OLAYIN
PROVAKASYON OLMADIĞINA İNANMAK İÇİN DÜNYANIN EN ENAYİ İNSANİ OLMAK LAZIM.
2️⃣2️⃣ÖNÜMÜZDE LİGİN BİTMESİ İÇİN 5 HAFTA VAR…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
ULUSLARARASI GÜÇLER,
KİRALADIKLARI HOLİGANLAR VASITASIYLA,
STAD İÇLERİNDE
TAHRİKLERİNE DEVAM EDECEKLERDİR.
ÇÜNKÜ SEÇİME 2 AY VAR..
BU SÜRE ZARFINDA SEÇİMİ ENGELLEMEK İÇİN HERTÜRLÜ TAHRİKİ YAPACAKLARDIR.
2️⃣3️⃣GENÇLER…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
ÜLKEMİZİ BÖLMEK İSTEYEN YABANCI GÜÇLERE VE ONLARIN TÜRKİYE’DE Kİ PİYONLARININA,
LÜTFEN ALET OLMAYINIZ…
İNANIYORUMKİ BU AÇIKLAMALARIMIZ
OYUNLARINI BOZACAĞIMIZ
BİRİLERİNİ İNANILMAZ RAHATSIZ EDECEKTİR.
2️⃣4️⃣TIPKI “LA CASA DE PAPEL”— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
OLAYINDA OLDUĞU GİBİ
ULUSLARARASI GÜÇLER
TARAFINDAN SATIN ALINAN
BAZI YAZARLAR VE İNTERNET SİTELERİ
BENİM YAZDIKLARIMI AKILLARINCA
ALAYA ALMAK İÇİN SEFERBER OLACAKLARDIR.
2️⃣5️⃣GEZİ OLAYLARINDA DA AKILLARINCA DALGA GEÇMİŞLERDİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
AMA SONUNDA NE OLDU?
SONUNDA BİZ HAKLI ÇIKTIK…
VE GEZİ OLAYLARI YABANCI GÜÇLER VE
ONLARIN YERLİ ORTAKLARININ HEZİMETİYLE NETİCELENDİ…
ŞİMDİ DE ALLAH’IN İZNİYLE OYUNLARINI
GENE İFŞA EDİP BOZACAĞIZ İNŞAALLAH…
2️⃣6️⃣SON SÖZ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL…
OYUNLAR ERKEN ÇÖZÜLÜYOR VE ÖNLEMLERİ ALINIYOR…
TÜRK MİLLETİ ARTIK KORKAK DEĞİL…
HER HİYANETİ GÖRÜYOR VE KENDİSİNE VERİLEN VATAN GÖREVİNİ YAPIYOR…
2️⃣7️⃣BAŞIMIZDA DİK DURMAYI BU ÜLKEYE ÖĞRETEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
VE DEVLETİ İÇİN HER
TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIR
DEVLET BAHÇELİMİZ VAR…
ŞİMDİ SADECE TÜRKİYE’DE Kİ HAİNLERİ DEĞİL, DÜNYADAKİ HAİNLERİ KORKUTAN BİR İTTİFAK VAR.
YOLLARI AÇIK OLSUN…
2️⃣8️⃣27 TWİT ATTIM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇININ ARKA PERDESİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTIM.
BİR ÇIRPIDA TAMAMINI OKUMAK İSTERSENİZ AŞAĞIDA TOPLU OLARAK OKUYABİLİRSİNİZ.⤵️ pic.twitter.com/pMgeRjcXTv
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