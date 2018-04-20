Akşener, seçim startını verdi

Partinin genel merkezi sosyal medya hesapları üzerinden de '100.000 yetmez bir milyon imza kampanyası' başlattı.
3 PARTİ ÖRNEK GÖSTERİLECEK
İYİ Parti kurmayları, seçime giremeyecekleri tartışmalarına karşın, Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığını üstlendiği Anadolu Partisi ve Abdurrahim Karslı’nın Genel Başkanı olduğu Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin kararları örnek gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun, 2011 genel seçimleri öncesinde her iki parti ile ilgili kararları olduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.
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