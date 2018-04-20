AK Parti'de 4'ü bakan 22 vekil 3 döneme takılıyor

AK Parti'de 22 milletvekili 3 döneme takılıyor. Üç döneme takılanlar arasında iki başbakan yardımcısı ve iki bakan da var.

24 Haziran'da erken seçim kararı alınmasının ardından AK Parti'de milletvekili adaylığı kulisleri hareketlendi.

AK Parti tüzüğündeki kural gereği, üç dönem üst üste milletvekilliği yapanlar normal şartlarda yeniden aday gösterilmiyordu. Ancak, son olağanüstü kongrede bu kural esnetildi ve AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'na üç döneme takılanların yeniden aday olmasına karar verme yetkisi tanındı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, kulislerde Erdoğan'ın mevcut milletvekillerinin yarısına yakınını yeniden aday yapmayacağı konuşuluyor.

Başbakan yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekili 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden milletvekili adayı olamıyor.

BAKANLAR MİLLETVEKİLİ OLAMAYACAK

Yeni sistemle birlikte kabinede yer alan bakanlar milletvekili olamayacak. Cumhurbaşkanı'nın milletvekilleri arasından bakan ataması durumunda vekillikleri düşecek.

Erdoğan'ın seçimi kazanma olasılığına göre bakan yapacağı isimleri Meclis'te sandalye sayısında azalma olacağı için milletvekili adayı yapması beklenmiyor.

Milletvekili aday listesi dışında kalacak bakanlar ve milletvekilleri, seçimin tamamlanıp kabine kuruluncaya kadar ‘acaba bakan olur muyum' heyecanıyla yaşayacak. Kabinede yer almayan vekillerde bu kez bakan yardımcılığı beklentisi ortaya çıkacak. Erdoğan, böylece liste dışı kalan vekillerin partiye küsüp kenara çekilmelerini de önlemiş olacak.