AK Parti'de 4'ü bakan 22 vekil 3 döneme takılıyor

24 Haziran'da erken seçim kararı alınmasının ardından AK Parti'de milletvekili adaylığı kulisleri hareketlendi.
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, kulislerde Erdoğan'ın mevcut milletvekillerinin yarısına yakınını yeniden aday yapmayacağı konuşuluyor.
Başbakan yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekili 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden milletvekili adayı olamıyor.
BAKANLAR MİLLETVEKİLİ OLAMAYACAK
Erdoğan'ın seçimi kazanma olasılığına göre bakan yapacağı isimleri Meclis'te sandalye sayısında azalma olacağı için milletvekili adayı yapması beklenmiyor.
Milletvekili aday listesi dışında kalacak bakanlar ve milletvekilleri, seçimin tamamlanıp kabine kuruluncaya kadar ‘acaba bakan olur muyum' heyecanıyla yaşayacak. Kabinede yer almayan vekillerde bu kez bakan yardımcılığı beklentisi ortaya çıkacak. Erdoğan, böylece liste dışı kalan vekillerin partiye küsüp kenara çekilmelerini de önlemiş olacak.
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