Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 16 Nisan referandumu olmasaydı bugün erken seçim kararı olmazdı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Yılmaz, muhalefetin 'hodri meydan' çıkışının ardından ilan edilen seçim için 'erken seçim' ve 'baskın seçim' tabirlerin kullanılmasının doğru olmadığını söyledi.
Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
#Canlı: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, #AAEditörMasası'nda soruları yanıtlıyor. https://t.co/vNm445ISDG— AA Canlı (@AACanli) April 20, 2018
Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
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- Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir.
- HDP ile işbirliğini, HDP ile beraber bir ortak projeyi, bu halkın önüne CHP nasıl koyacak da bu aziz milleti nasıl ikna edecek o da ayrı bir soru işareti.
- AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşünüyorum.
- Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısı 996 bine ulaştı.
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