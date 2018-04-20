Kurtulmuş: Çinli Müslümanlar, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde eğitim alabilirler

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'den Çin’e Kuran-ı Kerim ve hadis kitaplarının Çince tercümelerinin gönderilebileceğini belirterek, dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanların da Türkiye’de lisans ve yüksek lisans okuyabileceğini söyledi.

Bakan Kurtulmuş, Şanghay’ın asırlık Şiaotaoyüen Camisi'nde Şanghay Müftüsü Musa Cin ile görüştü.

'TÜRKİYE HAZIR'

Görüşmede, Çin’deki Müslümanlarla ilişkileri daha sıcak tutmak istediklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin buradaki Müslüman toplumun bilgilendirilmesi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurtulmuş: Türkiye gibi demokrasinin hakim olduğu ülkelerde halklar, rejimlerden daha önemlidir

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığından Çin’e Kuran-ı Kerim, hadis kitaplarının tercümelerinin gönderilebileceğini ifade ederek, dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanların da Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans seviyesinde eğitim görebileceğini dile getirdi.

'BİRBİRİMİZDEN DAHA FAZLA HABERDAR OLMAMIZ LAZIM'

İki ülkenin Müslümanları arasında sıcak ilişkilerin kurulması noktasında bu etkileşimlerin katkısı olacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş, ayrıca Müslüman toplumların birbirini daha yakından tanımaları için din adamlarına büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

“Bütün dünyada yaklaşık 1.5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Birbirimizden daha fazla haberdar olmamız, kültürlerimize, birikimlerimize daha fazla vakıf olmamız lazım” diyen Kurtulmuş, Müslümanların birbirleriyle bu şuurla kuracağı ilişkinin dünya barışı için de teminat olacağını dile getirdi.