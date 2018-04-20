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    Öztürk Yılmaz

    CHP'li Yılmaz: Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığı'na adayım

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

    CHP mitingi İstanbul Eminönü 4 Haziran 2015
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
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    CHP'li Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

    “Genel başkanımıza düşüncelerimizi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının tevdi etmesi halinde adayım.

    Kenardan aday olunmaz. Tavşan aday olunmaz. Burası er meydanı. Bunu olabilecek insanların çıkması gerekiyor. 47 yaşındayım. Hayatımda hiçbir başarısızlığım olmadı. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok. Kimseden korkum endişem, en ufak derecede bir tereddüdüm yok. Veremeyecek hiçbir hesabım yok. Allah’tan başka hiçbir kimsenin önünde eğilmedim ve dimdik halkla mücadeleyi kazanacağıma inanıyorum. Yeter ki bu görev bize tevdi edilsin. Ben CHP Genel Merkezi önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran’da yeni bir yaza uyanmak istemiyorum."

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığı hakkında NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken "Herhangi birisi aday adayı olabilir. Bizde bu çoktur, parti içi demokrasiyi çalıştırdığımız için. Bunun neticelendirileceği yer Parti Meclisi'dir. Şimdi sizden duydum" dedi.

    Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.

    ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

    Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
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    Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.

     Yurt dışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

     11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı.

    3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem TBMM seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu.[3] 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

    Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası olup çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı, CHP, Öztürk Yılmaz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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