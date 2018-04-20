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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: İstatistik çıkardım, oylarımız yüzde 459 arasında arttı

    © AA /
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde yüzde 60 civarında oy beklediklerini söyledi. Özhaseki, "Özellikle terör bölgelerinde, çıkardım ben istatistiklerini, yüzde 109'la yüzde 459 arasında arttı oylarımız" dedi.

    Özhaseki, yeniden inşa çalışmaları devam eden Şırnak'ta, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

    Geçmiş seçimlerde terör tehdidi altında bulunan bölgelerdeki seçmenlerin, 24 Haziran'da güvenle sandığa gidip gidemeyeceklerinin sorulması üzerine Özhaseki, bu konuda tehdit kalmadığını söyledi.

    seçim, oy
    © AA / Mustafa Güngör
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    'PKK 'GELİRİM ÖLDÜRÜRÜM' DİYOR, HDP'YE OY ÇIKIYOR'

    7 Haziran seçimlerinde seçmenlerin PKK'dan korktuğuna, tehdit altında olduklarını söyleye Özhaseki, "Devletin gücünü biliyor, artık korkmuyorlar ama PKK resmen 'Gelirim öldürürüm' diyor. Tam 2 bin 350 sandıkta, haziran seçimlerinde yüzde 100 HDP çıktı, bu bölgelerde. Kasım seçimlerinde biraz tedbir alınmıştı, 235 sandıkta yüzde 100 HDP çıktı, yani yüzde 10'undan geriye kalanların hepsinde oylar değişmeye başladı" diye konuştu.

    'PKK, GELİP ÇIKAN AK PARTİ'YE ÇIKAN OY KADAR SİVİLİ VURURUZ DEMİŞ'

    Bölgedeki vatandaşların o dönemde yaşadığını söylediği tehditleri hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

    "2500 köye gelmişler, 'AK Parti'ye ne kadar oy çıktı o kadar adam vuracağız.' demişler. 'Kim verdi nasıl biliyorsunuz, nereden anlayacaksınız?' demişler. 'Anlamamıza gerek yok ki. Kaç oy çıktı? 5. Köyün girişine oturacağız ilk çıkan 5 kişiyi vuracağız.' demişler. 'Hadi verin de görelim' demişler. Bunların hepsi yaşandı, bir felaketti, bir belaydı."

    Pervin Buldan
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    'HDP, BASKIYLA OY ALDI'

    Geçen dönem de bölgede birtakım beklentiler ve HDP'ye sempati olduğunu belirten Özhaseki, 'bölgede HDP'nin baskı, tehdit, AK Parti düşsün diye desteklenmesi ve bir üst aklın yönlendirmesi nedeniyle bu kadar fazla oy aldığını' iddia etti.

    'HDP'Yİ GÖRECEĞİZ'

    Özhaseki, şunları söyledi:

    "PKK'lılara çiçek çocuk muamelesi yaptılar. Bir taraftan üst aklın verdiği bir ortamla bir sempati yumağı oluştu. bir taraftan destekler acayip alındı etraftan. Sonra da baskı, siyasi bilinç derken yüzde 10'unu aşan bir HDP. Şimdi birtakım gruplar burada resmen HDP'nin yüzde 10'u aşacağını söylüyorlar, göreceğiz."

    Özhaseki, bu konudaki beklentisiyle ilgili olarak "Yüzde 10'un çok altında olacak" değerlendirmesini yaptı.

    Şırnak Belediyesi Kayyum Turan Bedirhanoğlu
    © Fotoğraf :
    Şırnak belediyesine kayyum
    'ŞIRNAK'TA SEÇİM OLSUN YÜZDE 99.9 ALIRIZ'

    Seçimin sonucuna ilişkin tahmininin sorulması üzerine ise Özhaseki, şunları kaydetti:

    "Yüzde 60'lar civarında bir oy bekliyorum tüm Türkiye'den. Özellikle terör bölgelerinde yapılan çalışmalarla nihayetinde kasımla referandum arasında 1.5 yıl ya var ya yok, çıkardım ben istatistiklerini yüzde 109'la yüzde 459 arasında arttı oylarımız. Müthiş bir artış var. Şimdi bu seçimlerde herkes bir kere daha görecek, aynı oranlarda yine yükseklik olacak. Yarın mesela Şırnak merkezde belediye başkanlığı seçimi olsun çok rahat alırız."

    Bazı yerlerde oylarının düşük olduğuna ancak buna rağmen buradaki artışın yüksekliğine dikkati çeken Özhaseki, "Şırnak'ta seçim olsun yüzde 99.9 alırız" dedi. 

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, HDP, Mehmet Özhaseki, Şırnak
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