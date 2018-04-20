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    Engin Altay

    CHP: YSK 7 günü 3 güne çekecek

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (30)
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçim takvimi açıklandıktan sonra ittifak protokolleri için 7 gün olan maksimum süreyi 2-3 güne indireceği iddiasında bulundu. İddiaya net yanıt vermeyen MHP ve AK Parti cephesinde, kararın YSK'da olduğu ifade edildi.

    AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, erken seçimle ilgili görüşlerini NTV'den Özgür Akbaş'a anlattılar.

    Öztürk Yılmaz
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    İlk olarak söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erken seçime az vakit var, hazır mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Sürpriz değil, seçime hazır olmayan siyasi parti parti değildir. Olası baskın erken seçime göre tüm hazırlıklarımızı tamamladık. CHP bu seçime hiç olmadığı kadar hazır. Cumhurbaşkanı adaymızın bir beyannmesi olacak bizim seçim beyannamemiz de matbaaya gitmek için hazır. 180 bin sandık için görevlilerimiz de hazır, eğitimleri tamamlandı. Sadece yeni sistemle ilgil olarak ek bilgiler ve eğitimler veriliyor.

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
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    Siyasette her şey mümkün hiçbir şey imkansız değil. CHP demokrasiyi içinde çalıştıran tek parti. Tüzüğümüze kondu adayın nasıl belirleneceği. Seçmen ve üye eğilimi alabiliriz ama erken seçimden dolayı bu mümkün görünmüyor. Geriye en yetkili organ olarak Parti Meclisi kalıyor, aday orada belirlenecek. Aday ismi genel başkanımıızın iki dudağı arasında değil. Partili biri çıkıp ‘adayım' derse şaşırmam, bunu doğal karşılamak lazım…

    Gözler Meclis Genel Kurulu'nda ve karar çıkacak. Sonrasında YSK seçim takvimini açıklayacak ve kısa süre var. İttifakla ilgili 7 günde protokollerin seçim komisyonuna verilmesi gerekiyor.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA / Arşiv
    Erken seçim kulisi: YSK, 'Yetiştiremem' dedi, 24 Haziran'da ısrarcı olundu
    Bu maksimum süre, YSK bunu 3 gün de yapabilir, işaretler bunu gösteriyor. Partilerin elini çabuk tutması lazım. Sürenin böyle konmasında da bir hainlik var. AK Parti'nin sık başvurduğu bir yöntem. 7 gün de aşağıya çekilecek, çok net söyleyebilirim. 2-3 gün olacak; demokrasi güçlerinin önüne engel olmak amaçlı.

    Biz, bunun kader seçimi olduğunu bildiğimiz için demokrasiden yana olanlar tabanda ittifak yapar. İstiyoruz ki, daha organize bir ittifak anlayışı parlamento oluşumuna pozitif yansısın…"

    MHP: ZATEN SEÇİM İSTENİYORDU

    MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Çok hızlı bir süreç yaşanıyor ve CHP de bundan şikayetçi, ne dersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım
    "Bu konu, genel başkanımız tarafından grup konuşmasında ortaya atıldığında 'erken seçim' olarak değerlendirildi ama Türkiye uzun süredir bunu konuşuyor. 'Baskın seçim' diyorlar ama daha önce kendisinin seçim çağrıları var. 'Erkene alalım, beklemenin anlamı yok' beyanları ortada. Televizyonlar her akşam seçimi ve ittifakı konuşuyor. Türkiye'nin bunu daha fazla taşıması mümkün değildi… Piyasalar olumlu tepki verdi, döviz başka nedenlerle artıyor ama tarih verildiğinde aşağıya geldi. Çünkü bir an evvel bu işi yapmak ve yeni sisteme de geçmek gerekli.

    CHP'nin eleştirileriden biri de Bahçeli'nin çıkışı, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve danışıklı dövüş ifadeleri…

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    AK Parti: 100 bin imza ile adaylık için yetki YSK'da, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olunamayacak
    Bunun hiçbir şekilde olacağını tahmin etmiyorum, yapmaya gerek de yok. Eğer ülke sıkıntıdaysa bunu aşmak lazım. Siyaseten nemalanırız, çok uygundur diye alınmadı. Ülkenin buna ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanı o günkü grup konuşması seçimin vaktinde yapılacak gibiydi. Niye bu kadar hızlı oldu, birisi erken seçim dedikten sonra bundan kaçamazsınız.

    Uyum yasaları için iki parti arasındaki çalışmalar sürüyor, bu akşam ya da yarın gibi Meclis'e sunulacaktır. Uygulamaya ilişkin olarak hemen alınması gereken kararları içeriyor bu paket. Daha geniş kapsamlı hususların da KHK ile yapılacağı açıklandı. Gönül isterdi ki Meclis'te yapılsın ama bu sıkışık takvim içinde başka çaresi yok.

    İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK Mİ GİRMEYECEK Mİ?

    İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi; sizi ne kadar etkiler seçime girmesi?

    Mahir Ünal
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Bizi çok fazka etkileyeceğini düşünmüyorum, girip girmeyecekleri de net değil galiba şu anda. İttifakla girer, halkın teveccühü olursa… Bizim açımızdan sıkıntı oluşturmayacak. Kanuni yükümlülüklerini yerine getirdilerse girsinler. Hatta bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bizden görünüp seçimlerde aleyhimize çalışanlar gördüm, şimdi bu olmaz en azından. Partide fitne çıkaran, partiye kambur olan ne kadar adam varsa gitti…

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ittifak yapılacaksa YSK'ya 7 gün içinde bildirilmeli hükmündeki sürenin kısaltılacağı iddiasında bulundu.

    Benim bu konuda bilgim yok. Normal seçim koşullarına göre 7 gündür, bir kısaltma olabilir ama bilgim yok…"

    AK PARTİ: BASKIN DEĞİL NORMAL SEÇİM

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, "Uyum yasaları için mini paket gündemde, ne zaman Meclis'e sunulacak?" sorusunu yanıtladı:

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA /
    Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Seçim ikinci tura kalmaz, sonucu belli olmuştur
    "Milli Mutabakat Komisyonu üyesi arkadaşlarımız hazırlanan paketi görüştüler. Büyük bir kısmını bitirdiler muhtemelen. Bugün havele edilirse teklif halinde, bunu 23 Nisan Pazartesi günü Anayasa Komisyonu'nda gündem yaparız; 48 saat bekleme süresi var. Teknik düzenlemeler olduğu için muhalefet partilerinin de direnme mecburiyetleri yok…

    Bugüne kadar seçimi telafuz etmeyen iki siyasi lider vardı; biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan diğeri Sayın Devlet Bahçeli. Ama sürekli seçim diyen başta CHP Genel Başkanı olmak üzere diğerleriydi. 26 Ağustos seçim günü olsun dendiğinde, CHP sözcüsü yarım saat sonra 'hodri meydan' dedi ama sonra 'baskın seçim' demeye başladılar. Bu bir normal seçimdir.

    Engin Altay'ın, ittifak protokolleri için 7 gün olan sürenin daha da kısalacağı duyumu aldıkları yönündeki sözleri

    Hep duyumlarla hareket ediyorlar, bize sorsalar söyleriz. Bize sormuyorlar sonra 'yok sayıyorlar' diyorlar. Kendilerini yok saydırmasınlar, gelsinler… Tahmin etmiyorum sürenin kısalacağını, kanun çıkardık zaten. YSK'nın böyle bir arzusu, isteği varsa… Takvimi belirlerken bazı şeyleri sıkıştırarak ifade edeceklerdir. Bu nedenle bazı şeyleri hızlı şekilde yapmaları gerekir…"

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (30)

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    Etiketler:
    erken seçim, İYİ Parti, YSK, MHP, AK Parti, CHP, Mustafa Elitaş, Erhan Usta, Engin Altay, Türkiye
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