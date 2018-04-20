CHP: YSK 7 günü 3 güne çekecek

AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, erken seçimle ilgili görüşlerini NTV'den Özgür Akbaş'a anlattılar.
"Sürpriz değil, seçime hazır olmayan siyasi parti parti değildir. Olası baskın erken seçime göre tüm hazırlıklarımızı tamamladık. CHP bu seçime hiç olmadığı kadar hazır. Cumhurbaşkanı adaymızın bir beyannmesi olacak bizim seçim beyannamemiz de matbaaya gitmek için hazır. 180 bin sandık için görevlilerimiz de hazır, eğitimleri tamamlandı. Sadece yeni sistemle ilgil olarak ek bilgiler ve eğitimler veriliyor.
Adayınız kim olacak? Sayın Kılıçdaroğlu aday mı?
Gözler Meclis Genel Kurulu'nda ve karar çıkacak. Sonrasında YSK seçim takvimini açıklayacak ve kısa süre var. İttifakla ilgili 7 günde protokollerin seçim komisyonuna verilmesi gerekiyor.
Biz, bunun kader seçimi olduğunu bildiğimiz için demokrasiden yana olanlar tabanda ittifak yapar. İstiyoruz ki, daha organize bir ittifak anlayışı parlamento oluşumuna pozitif yansısın…"
MHP: ZATEN SEÇİM İSTENİYORDU
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Çok hızlı bir süreç yaşanıyor ve CHP de bundan şikayetçi, ne dersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
CHP'nin eleştirileriden biri de Bahçeli'nin çıkışı, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve danışıklı dövüş ifadeleri…
Uyum yasaları için iki parti arasındaki çalışmalar sürüyor, bu akşam ya da yarın gibi Meclis'e sunulacaktır. Uygulamaya ilişkin olarak hemen alınması gereken kararları içeriyor bu paket. Daha geniş kapsamlı hususların da KHK ile yapılacağı açıklandı. Gönül isterdi ki Meclis'te yapılsın ama bu sıkışık takvim içinde başka çaresi yok.
İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK Mİ GİRMEYECEK Mİ?
İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi; sizi ne kadar etkiler seçime girmesi?
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ittifak yapılacaksa YSK'ya 7 gün içinde bildirilmeli hükmündeki sürenin kısaltılacağı iddiasında bulundu.
Benim bu konuda bilgim yok. Normal seçim koşullarına göre 7 gündür, bir kısaltma olabilir ama bilgim yok…"
AK PARTİ: BASKIN DEĞİL NORMAL SEÇİM
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, "Uyum yasaları için mini paket gündemde, ne zaman Meclis'e sunulacak?" sorusunu yanıtladı:
Bugüne kadar seçimi telafuz etmeyen iki siyasi lider vardı; biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan diğeri Sayın Devlet Bahçeli. Ama sürekli seçim diyen başta CHP Genel Başkanı olmak üzere diğerleriydi. 26 Ağustos seçim günü olsun dendiğinde, CHP sözcüsü yarım saat sonra 'hodri meydan' dedi ama sonra 'baskın seçim' demeye başladılar. Bu bir normal seçimdir.
Engin Altay'ın, ittifak protokolleri için 7 gün olan sürenin daha da kısalacağı duyumu aldıkları yönündeki sözleri
Hep duyumlarla hareket ediyorlar, bize sorsalar söyleriz. Bize sormuyorlar sonra 'yok sayıyorlar' diyorlar. Kendilerini yok saydırmasınlar, gelsinler… Tahmin etmiyorum sürenin kısalacağını, kanun çıkardık zaten. YSK'nın böyle bir arzusu, isteği varsa… Takvimi belirlerken bazı şeyleri sıkıştırarak ifade edeceklerdir. Bu nedenle bazı şeyleri hızlı şekilde yapmaları gerekir…"
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