Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulası nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "2 oy pusulası var. Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği pusulası. İttifak, milletvekili pusulasında yer alacak. Cumhurbaşkanlığı pusulasında adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak" dedi.