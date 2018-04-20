Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulası nasıl olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de erken seçimle ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları açıklayan Elitaş, şunları söyledi:
- Cumhurbaşkanlığı pusulasında adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak.
'96 PARTİ BİR ARAYA GELSE YÜZDE 5 YAPMADIĞINA GÖRE ADAY ÇIKARAMAZ'
- 100 bin imzayı kim toplarsa aday olabilir. MHP'nin adayı Erdoğan'dır. HSP başka bir aday çıkarma hakkına sahiptir. Geri kalan 96 parti bir araya gelse yüzde 5 yapmadığına göre aday çıkaramaz, ancak 100 bin imza ile çıkarır.© AA / Murat Kaynak
- Malum parti milletvekilliği seçimlerine bir partinin gölgesi altında girebilir ancak 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır. Merdivene ters binmez ise aday olacaktır. Siyaset cesaret işidir.
- Bahçeli, Türkiye'nin bekası için Erdoğan liderliğindeki yeni yönetim sistemini destekleyen bir milli duruş gösterdi.
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