CHP: Cumhurbaşkanı adayımız salı günü belirlenecek

Habertürk'te CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve ittifak çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Erkek, Parti Meclisi'nin salı günü cumhurbaşkanı adayı için kararını vereceğini söyledi.

Erkek, salı günkü toplantıda ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylık çıkışını da değerlendiren Erkek, en güçlü adayın Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

Erkek, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de parti içi demokrasinin yaşatıldığı tek parti. Bizim içimizde aday olmak isteyenler olabilir ama kimin aday olacağını sonuçta Parti Meclisi'miz belirler. Salı günü Parti Meclisi'miz toplanacak, orada hem cumhurbaşkanlığı adaylığı ilgili hem milletvekili adaylığı ile yöntemler netleşecek. Partimiz içinden adı geçen adaylar Genel Başkanımız aday olmazsa adaylıkları Parti Meclisi'nde değerlendirilir. Bizim en güçlü adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."