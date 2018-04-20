Yıldırım: 100 bin imza konusunda noter şartı falan yok

© AFP 2018 / Mandel Ngan ABD'den erken seçim açıklaması: OHAL altında adil ve şeffaf olacağından endişeliyiz

Başbakan Yıldırım, ABD'den erken seçim kararına ilişkin yapılan, "OHAL şartlarında adil ve şeffaf bir biçimde yapılması zor olacaktır" açıklamasıyla ilgili, "Önce onlar kendi işlerine baksın. Seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler" ifadesini kullandı.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'UYUM YASALARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE'

© AA / Elif Öztürk Akşener: Cumhurbaşkanı adayıyım, herkes ayağını denk alsın

'BİZİM DÜŞMANIMIZIN YUNANİSTAN'IN DA DÜŞMANI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan'daki darbeci askerlerden biri adli kontrolle serbest

'ABD KENDİ İŞİNE BAKSIN'