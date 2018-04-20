Yıldırım: 100 bin imza konusunda noter şartı falan yok

Başbakan Yıldırım, ABD'den erken seçim kararına ilişkin yapılan, "OHAL şartlarında adil ve şeffaf bir biçimde yapılması zor olacaktır" açıklamasıyla ilgili, "Önce onlar kendi işlerine baksın. Seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler" ifadesini kullandı.
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'UYUM YASALARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE'
- Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler.© AA / Elif Öztürk
'BİZİM DÜŞMANIMIZIN YUNANİSTAN'IN DA DÜŞMANI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
- Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz. Son zamanlarda maalesef FETÖ suçluluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz.© REUTERS / Alkis Konstantinidis
'ABD KENDİ İŞİNE BAKSIN'
- (ABD'nin erken seçim açıklaması) Önce onlar kendi işlerine baksın. 1.5 sene geçti seçimlerden, hâlâ 'seçimlerde hile, usulsüzlük yapıldı' tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar, seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsinler. Şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.
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