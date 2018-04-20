BBP: Adayımız Cumhur ittifakının adayı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a giden BBP lideri Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin Türkiye ve İslam coğrafyası için hayırlı olmasını diledi.

16 Nisan 2017'de yapılan referandumda 'evet' dediklerini anımsatan Destici, şunları söyledi:

"O zaman da tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bu geçtikten sonra ittifak yasası ile partilerin seçimlere ittifakla girebilecekleri gündeme geldi. Bu konuda da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir mutabakat sağlandı. Büyük Birlik Partisi olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla, biz de bu ittifakı desteklediğimizi ve ittifakın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Bu seçim bir yönüyle de yeni sisteme 'evet' diyenlerle, uygulanmasını isteyenlerle, eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benziyor. Dolayısıyla özellikle ana muhalefet partisinin başını çektiği grubun ifadeleri… 'Seçimi kazanırsak eski sisteme döndüreceğiz' diyorlar. Biz de eski sisteme dönmeyip yeni sistemle Türkiye'nin yönetilmesi konusunda 'evet' diyerek güçlü bir irade ortaya koyduk. Cumhur ittifakının içerisinde yer alacağımızı, destekleyeceğimizi ifade ettik. Haliyle cumhur ittifakının adayı kimse Büyük Birlik Partisi'nin adayı o olacaktır."