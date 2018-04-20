Erdoğan: Derbide kumpas var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş yaşanan olaylarla ilgili, "Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada bir kumpas var. Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti" ifadesini kullandı. Erdoğan, erken seçimle ilgili manifestolarını İstanbul Kongresi'nde açıklayacaklarını duyurdu.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne (6 Mayıs) yetiştirmeye çalışacağız."

Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yinee yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin de tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız" diye konuştu.

'ŞENOL HOCAYA YAPILANI AFFETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

© AA / Emrah Yorulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı, maç tatil edildi

Dün akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, "Bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var. Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol Hocayı da aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, Aziz başkanı da aradım" ifadesini kullandı.

"Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Biz kadınların ne diye tribünlere gelmelerini teşvik ettik? Gelinen noktada görüyoruz ki kadınlar, erkekleri daha dikkatli davranmaya teşvik eder diye düşünürken tam tersine döndü."