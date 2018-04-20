CHP'li İnce: Kılıçdaroğlu aday anketi yaptırıyor

© AA / Özge Elif Kızıl Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan İnce, erken seçimle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

"Haziran'daki seçim bir erken seçim değil. Bu bir panik, bir kapkaç seçimidir" diyen İnce, "Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin büyük uzlaşmayı gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır. Umutları tazelemeye ihtiyaç var. Referandumda yarattığımız o büyük uzlaşmaya ihtiyacımı var. Bunu birlikte başaracağız. Asıl metal yorgunluğu cumhurbaşkanında var. Hep birlikte bu korku düzeninden kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİ ZORA SOKACAK BİR ŞEY YAPMAM'

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı konuşan İnce, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. Ben daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanı'nın doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini, olursa hep birlikte çalışacağımızı söylemiştim. Yine söyledim. Salı günü PM toplanacak. Orada görüşülecek. Şu anda da Sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket yaptırdığını onu salıdan sonra açıklayacağını kaydettirdiler. PM'de arkadaşlar görüşlerini dile getirsinler. Genel Başkanın düşündüğü adaylarla ilgili anket yaptırdığını, salı günü açıklama yapacaklarını söyleyebilirim. PM'nin kararına saygı gösteririm, partiliyim, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Çalışmalara katılırım. Önümüzde CHP Genel Başkanlığı için bir seçim yok, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu ortamda genel başkanlık konuşmak ahlaka, siyasete uymaz."