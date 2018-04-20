Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda seçim önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Bugün karşınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi. Yıldırım, "Son başbakan olarak, belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.