Yıldırım: Son başbakan olarak belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var

Seçim önergesi görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
- Bu seçimde Türkiye geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacak.
“Son Başbakan” olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım TBMM Genel Kurulu’ndaki erken seçim öneresinin görüşmelerinde, “Gidip gelmemek gelip de görmemek var, hakkınızı helal edin” diye konuştu. Milletvekilleri de “Helal olsun” diye seslendi.— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 20, 2018
- Sürekli erken seçim olacak mı olmayacak mı değerlendirmeleri, toplumda geleceğin planlanmasında vatandaşın öngörüsünü de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin toplumda bir an önce geçmesi yönünde talep var.© AA / Murat Kula
- 24 Haziran Türkiye'nin 100. yıl hedefleri için önemli.
'ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'
- Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum. Son başbakan olarak, belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin.
'KEMAL BEY ELİNİ ÇABUK TUTSUN, SONRA SIRA KALMAYACAK'
- Türkiye'nin son iki yılında demokrasimiz çok çetin sınavlardan geçti. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
- Adaylık açıklayanlar art arda devam ediyor. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun sonra sıra kalmayacak.
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