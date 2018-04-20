Erken seçim önergesi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

AK Parti ile MHP'nin 24 Haziran'da erken seçim yapılmasına ilişkin teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 386 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına ilişkin AK Parti ve MHP’nin önergesi 386 oyla kabul edildi. HDP ‘dayatma yapıldığı’ gerekçesiyle oy kullanmadı. Oylama öncesi Genel Kurulu terk etti. #erkenseçim — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 20, 2018

Sputnik Ankara Temsilcisi Yurdagül Şimşek'in aktardığına göre, erken seçim kararına CHP de destek verirken, HDP 'dayatma yapıldığı' gerekçesiyle oy kullanmadı.

Erken seçim kararına CHP de destek verdi. Karar oylamaya katılan 386 vekilin tamamının oyu ile kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım MHP Lideri Devlet Bançeli ile tokalaşıp hayırlı olsun dedi. Genel Kurulda vekillerin bol bol fotoğraf çektirdikleri görüldü. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 20, 2018

AK Parti ve MHP'nin, ortak seçim önergesi, dün Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa'nın geçici 21'inci maddesi uyarınca TBMM'nin, seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla anayasanın 77'nci, geçici 21'inci ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi ve TBMM'nin 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması hususunda TBMM kararı alınması için gereğini arz ve teklif ederiz."