Ahmet Hakan: CHP'nin doğru dürüst bir aday çıkarması pek mümkün gözükmüyor

"Herkes partinin üst üste yapacağı toplantılarla, kılı kırk yararak, ortak aklı çalıştırarak bir aday belirlemesini beklerken…
CHP'de şunlar oluyor:
— Partinin Genel Başkan Yardımcısı, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım" diye ortaya çıkıyor.
— Adı sanı duyulmamış bir milletvekili, "Ben de adayım" diye açıklama yapıp adını sanını duyurmaya çalışıyor.
Ve CHP'nin bu perişan hali karşısında…
— AK Partililer, hayatlarının en keyifli kahkahalarını atıyorlar.
— CHP'liler ise "Bizim parti galiba bizimle kafa buluyorlar" diyerek tırnak yiyorlar."
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