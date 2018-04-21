HDP'den Erdoğan'a çağrı: Kayyumları aday yapın

Emin Sansar HDP: Erken değil panik seçim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP için 'Sandığa gömün' dediği iddia edildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Erdoğan'ın söylediği öne sürülen bu ifadeleri için dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Malum partiyi bitireceğiz, kayyumlardan herkes çok memnun’. Çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki, kayyumları aday yapın, görün bakın bu halk kendi seçtiklerine mi sahip çıkıyor, sizin çok iyi hizmet ettiğini söylediğiniz kayyumlara mı?

(Erdoğan’ın ‘terörle bağını koparmayan parti’ sözleri) Bizim şiddet konusundaki yaklaşımımız çok net. Kendi ikbal kavgalarını bizim üzerimizden yönetmeye çalışıyorlar, ama toplum bunu görüyor, kimin sandığa gömüleceğini de kısa bir süre sonra göreceğiz.”