Cinsel istismar tasarısı, yeni hükümete kaldı

© AA / Murat Kaynak Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'de

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu’nun gündeminde bulunan tasarının erken seçim sürecinin sıkışık takvimi nedeniyle yeni döneme kalabileceği belirtiliyor.

SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Hükümetin 6 bakan görevlendirerek hazırladığı tasarının önceki gün Adalet Komisyonu’nda başlaması planlanan görüşmeleri, erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı nedeniyle son anda iptal edildi. Bu toplantıda tasarı alt komisyona gönderilip muhalefetin yanı sıra konunun uzmanları ile akademisyenlerin katkısı sağlanacaktı. İptal edilen toplantı için henüz yeni bir tarih verilmezken, Adalet Komisyonu ve AK Parti yetkilileri, erken seçim kararına işaret ederek bu sıkışık takvimde tasarının görüşülmesinin güçlüğüne dikkat çektiler. Komisyon ve AK Parti yetkilileri, “Bu sıkışık takvime bakınca tasarı büyük bir olasılıkla yeni döneme kalacak gibi görünüyor” dediler.

Tasarı, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırını 20 yıldan 40 yıla, suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilmesini öngörüyor.